«Этот Кубок для меня важен». Бердыев — о первом титуле у руля «Кайрата»

— Когда в последний раз на вашей памяти была серия пенальти?

— Я даже не помню, мы тогда проиграли, это было давно. Хотелось бы поблагодарить «Шахтер» за то, что не бросили играть при счете 0:2, верили в победу и чуть не перевернули игру в свою пользу. Также хочу поблагодарить исполнителей, за то, что они верили в победу, сделали все возможное и невозможное во вторые 15 минут овертайма. Типичный кубковый матч, я вчера вам говорил, что будет тяжелая игра — так оно и получилось.

— Что случилось с командой в начале второго тайма? Почему нить игры была потеряна?

— Дело в том, что мы предупреждали при счете 2:0 игрокам, чтобы не расслаблялись, но, видимо, не услышали. Также повторюсь, что надо отдать должное «Шахтеру». С тем настроем, с которым они вышли на второй тайм, они выигрывали все подборы и перехваты — им нужно отдать должное. На игру было приятно смотреть.

— В основное время вы заменили основную тройку нападающих. Не было ли риска, с учетом того, что впереди все шло к серии пенальти?

— Дело в том, что это отголоски предыдущего матча, потому что функционально им было тяжело, я видел, что они уже подустали. Поэтому провели эти замены. Я скажу, что эти замены были достаточно удачными. Эти игроки добавили агрессии во второй 15-минутке.

— В своей карьере вы уже выигрывали национальные Кубки. Есть ли какие-то особые впечатления от побед в таких турнирах?

— Да, безусловно, ведь Туркмения, Россия и Казахстан — это три мои родины. Здесь я провел долгие годы, начинал как тренер. Этот кубок для меня важен, как для тренера.

Матч, который проходил на столичной «Астана Арене», завершился волевой победой алматинцев. Команда вела в счете к перерыву — 2:0, но «горняки» сумели найти силы отыграться во второй половине встречи — 2:2. В дополнительное время команды еще по разу забили в ворота друг друга — 3:3. В серии пенальти удачливее оказались футболисты «Кайрата» — 9:8. Решающим моментом стал сейв Стаса Покатилова после удара 19-летнего Абылайхана Назымханова.

Отметим, что для «Кайрата» это юбилейная десятая победа в национальном Кубке — клуб является абсолютным рекордсменом по этому показателю. «Шахтер» же мог завоевать свою вторую победу в турнире.