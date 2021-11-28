«Я горжусь командой». Тренер «Шахтера» — о проигранной серии пенальти, молодом Назымханове и напутствии «Кайрату»

— Какой здесь может быть комментарий? Не думаю, что он здесь нужен. Вы все видели своими глазами. Я бы хотел поздравить «Кайрат» с завоеванием Кубка, поздравить своего коллегу Курбана Бекиевича. Я думаю, для них это огромная радость и определенный престиж. Эта команда представляет Казахстан в еврокубках, и, может быть, у них там немного скомканный турнир, я хотел бы, чтобы эта победа дала им импульс, и они одолели «Омонию» в следующей игре. Я их поздравляю!

— У вас был разговор о том, что если вы выигрываете Кубок, то автоматически продлеваете контракт?

— Такого автоматически не было. Было многое поставлено на кон, мы понимали, что наш бюджет на следующий год зависит от выступления в Кубке страны. То, что мы вышли в финал — можно занести в зачет. Но есть осадок, что в следующем году «Шахтер» не примет участия в еврокубках.

— Сегодня у «Шахтера» не было сразу несколько важных игроков старта. Повлияло ли это на результат?

— Конечно, повлияло. Не хватило определенной вариативности в заменах. Будь эти люди — мы бы сыграли по-другому. В концовке Хозин уже ходить не мог, получилось хаотично, поэтому пропустили.

— Вы были недовольны работой рефери?

— Да, я остался недоволен. Если человеку разбили лицо, судья ставит фол в нашу пользу, но не дает карточку провинившемуся. Когда я у него спросил, он ответил: «Это ведь футбол». Какой это футбол, если человеку разбивают все лицо? Наверное, в таком случае, каждую игру кому-то разбивают лицо. Я не понял этого. Всевышний ему судья.

— А синяки на лице Габышева перед матчем — это получено на тренировках?

— Это мы так готовились к «Кайрату» (смеется).

— За счет чего команда во втором тайме завелась?

— Я думаю, что это моя проблема. Я передавил с настроем команды. В перерыве я дал понять, что чувствую, как зажата команда. Они не играли инициативно. Я в перерыве их просто успокоил.

— Когда Назымханов пробивал пенальти — вы не допускали, что он дрогнет?

— У меня не было выбора. По большому счету я не хочу нашу кухню выносить на всеобщее обозрение. Назымханов — это парень, в которого я верю. По возможности я ему всегда даю играть. Я считаю, что это будущее карагандинского футбола, не за горами тот момент, когда он дебютирует в национальной сборной. Просто ему нужно время. Конечно, я никогда в жизни не допустил бы такого, чтобы пустить его «под танки», но у меня была безысходность. Я до последнего его прикрывал, чтобы он туда не пошел, но надо было уже идти. Поэтому он большой молодец.

— Вы сейчас гордитесь своей командой?

— Я уже сказал игрокам в раздевалке, что не умаляю достоинств тех команд, в которых уже работал, но именно здесь я добился как тренер высшего результата. Мы участвовали в еврокубках, в чемпионате и национальном Кубке — и нигде не провалились, достаточно хорошо себя зарекомендовали. Во всех турнирах мы проявили себя, я горжусь командой. Эта команда мне близка.

— В этом сезоне у вас уже были серии пенальти, но тогда «Шахтер» был удачливее. Как считаете, было ли у вашей команды психологическое преимущество перед одиннадцатиметровыми?

— Знаете, если на поле были бы тот же Рустемович или Букорац, Тошев… Это те футболисты, которые подходили и били пенальти. Они более стрессоустойчивые, и мы бы сыграли стройнее. Но нам пришлось сделать эти замены. Когда все дошло до пенальти, то я уже понимал, что если Шацкий совершит чудо… Но мы были зажаты в угол. Но давайте не будем гневить Бога — он нам и так помог два раза в еврокубках. Здесь немного отнял. Так должно быть. Я за то, чтобы в жизни во всем был баланс. Поэтому там нам дали, а здесь у нас забрали. Никаких проблем, мы все принимаем и поздравляем соперника.

Матч, который проходил на столичной «Астана Арене», завершился волевой победой алматинцев. Команда вела в счете к перерыву — 2:0, но «горняки» сумели найти силы отыграться во второй половине встречи — 2:2. В дополнительное время команды еще по разу забили в ворота друг друга — 3:3. В серии пенальти удачливее оказались футболисты «Кайрата» — 9:8. Решающим моментом стал сейв Стаса Покатилова после удара 19-летнего Абылайхана Назымханова.