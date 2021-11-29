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09:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» разгромил «Лацио» со счетом 4:0 и закрепился на первом месте в Серии А

«Наполи» одержал крупную победу над «Лацио» в матче 14-го тура итальянской Серии А.

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ЛациоЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021
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Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 7-й минуте открыл польский полузащитник Пётр Зелиньски. Через три минуты бельгиец Дрис Мертенс удвоил преимущество «Наполи», голевую передачу отдал Лоренцо Инсинье.

В середине первого тайма Мертенс оформил дубль, ассистентом выступил Ирвин Лосано. Во втором тайме Фабиан Руис установил окончательный счёт в матче.

«Наполи» набрал 35 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице Серии А, команда Лучано Спаллетти опережает «Милан» на три балла. У «Лацио» 21 балл, римляне идут восьмыми.

Наполи
4:0
Первый тайм: 3:0
Лацио
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