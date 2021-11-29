«Наполи» разгромил «Лацио» со счетом 4:0 и закрепился на первом месте в Серии А

Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 7-й минуте открыл польский полузащитник Пётр Зелиньски. Через три минуты бельгиец Дрис Мертенс удвоил преимущество «Наполи», голевую передачу отдал Лоренцо Инсинье.

В середине первого тайма Мертенс оформил дубль, ассистентом выступил Ирвин Лосано. Во втором тайме Фабиан Руис установил окончательный счёт в матче.