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00:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

43-летний Буффон отразил второй пенальти за сезон

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон отбил удар с пенальти в матче серии В против «Комо». Игра завершилась вничью — 1:1.

ПармаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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На 40-й минуте 43-летний вратарь отразил удар Этторе Глиоцци. На 52-й минуте форвард «Комо» все же забил гол, отличившись с игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает Opta, Буффон отразил второй пенальти за сезон. Столько же 11-метровых он отбил за три предыдущих сезона в «Ювентусе».

В текущем сезоне вратарь провел 14 матчей за «Парму» в серии В, пропустил 18 мячей и четырежды отыграл «на ноль».

Во время загрузки произошла ошибка.
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