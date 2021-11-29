43-летний Буффон отразил второй пенальти за сезон

На 40-й минуте 43-летний вратарь отразил удар Этторе Глиоцци. На 52-й минуте форвард «Комо» все же забил гол, отличившись с игры.

Как сообщает Opta, Буффон отразил второй пенальти за сезон. Столько же 11-метровых он отбил за три предыдущих сезона в «Ювентусе».