43-летний Буффон отразил второй пенальти за сезон
Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон отбил удар с пенальти в матче серии В против «Комо». Игра завершилась вничью — 1:1.
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Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон отбил удар с пенальти в матче серии В против «Комо». Игра завершилась вничью — 1:1.
На 40-й минуте 43-летний вратарь отразил удар Этторе Глиоцци. На 52-й минуте форвард «Комо» все же забил гол, отличившись с игры.
Как сообщает Opta, Буффон отразил второй пенальти за сезон. Столько же 11-метровых он отбил за три предыдущих сезона в «Ювентусе».
В текущем сезоне вратарь провел 14 матчей за «Парму» в серии В, пропустил 18 мячей и четырежды отыграл «на ноль».