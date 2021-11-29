Гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Севильей»
«Реал» в матче 15-го тура чемпионата Испании обыграл «Севилью» со счетом 2:1.
Реал
СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Реал» в матче 15-го тура чемпионата Испании обыграл «Севилью» со счетом 2:1.
На гол Рафы Мира мадридцы ответили точными ударами Карима Бензема и Винисиуса Жуниора.
После этого матча «Реал» с 33 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Атлетико» на 4 очка. «Севилья» с 28 очками — на четвертой строчке.