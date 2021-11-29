У Месси ассистентский хет-трик, у Неймара — страшная травма, «Наполи» отмазался за поражение от «Спартака»

Франция: волевая победа Парижа

«Сент-Этьен» — «ПСЖ» — 1:3 (Буанга, 23 — Маркиньюс, 45+2, 90+1. Ди Мария, 77).

В гостях у аутсайдера парижане выставили максимально атакующий состав с тройкой нападающих и Месси на позиции «десятки». Но это было предсказуемо, а одним из главных событий дня стал выход в стартовом составе Серхио Рамоса. Долго лечившийся испанец наконец-то дебютировал в составе «ПСЖ» и провел первый официальный матч после паузы в шесть месяцев и 23 дня.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CW0YHcAo-9r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CW0YHcAo-9r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CW0YHcAo-9r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Paris Saint-Germain (@psg)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Игра же началась ожидаемо — с череды атак лидера, включавшей выход Мбаппе один на один и отмененный из-за офсайда гол Неймара. Но стоило зеленым впервые огрызнуться, и Буанга добил в сетку отраженный Доннаруммой мяч. При этом праздник на «Жоффруа-Гишар» начался только через несколько минут, потребовавшихся ВАР для отмены ошибочно зафиксированного положения «вне игры». Парижане же продолжали транжирить свои шансы, капитулируя перед великолепным Грином.

Футбол Франция 2021/2022 Тур 15, 28.11.2021, 15:00 Сент-Этьен 1 ПСЖ 3

Однако на последней минуте первого тайма арбитр в пограничной ситуации удалил Колоджейчака, и тут же Месси со штрафного выполнил результативный навес на Маркиньюса. Сам Лео не забил, промахнувшись из идеальной позиции в середине второго тайма, однако именно он — первая звезда матча. А передача аргентинца на автора победного гола Ди Марию — магия и почерк гения.

Только даже третий голевой пас Месси на Маркиньюса затмила травма Неймара. Бразилец подвернул ногу, перепрыгивая выполнявшего подкат соперника. Форвард закричал от боли, и сразу стало понятно, что все очень серьезно. Даже смотреть повторы было неприятно. Врачи несколько минут колдовали над голеностопом Неймара, однако поле он покинул только на носилках.

Точный диагноз пока неизвестен, но в своем Instagram уходивший со стадиона костылях бразилец написал: «К сожалению, эти неудачи — часть жизни спортсмена. Остается поднять голову и двигаться дальше. Я вернусь, став лучше и сильнее».

Англия: снежный тур

«Бернли» — «Тоттенхэм» — матч отменен

В Великобритании снегопады. Но, например, в Шотландии это не стало проблемой, и «Рейнджерс» сыграл в Ливингстоне на более-менее нормальном газоне. Снег убрали, и поле окружали только небольшие сугробы.

А вот в Бернли стихия оказалась сильнее, хотя работники стадиона пытались расчистить газон. Потом ограничились разметкой, но так как снег не унимался, руководство АПЛ приняло решение об отмене матча. Глупо выходить на поле, где можно было за считанные минуты слепить снеговика.

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 2:1 (Гюндоган, 33. Фернандинью, 90 — Ланcини, 90+4).

Футбол Англия 2021/2022 Тур 13, 28.11.2021, 17:00 Манчестер Сити 2 Вест Хэм Юнайтед 1

В Манчестере тоже шел снег, но до критической ситуация не дошла даже несмотря на то, что непогода усиливалась по ходу первого тайма. Как раз под покровом снежной мглы случилось уже фирменное включение Гюндогана, который разобрался с прострельной передачей лучше, чем штатные форварды.

Но к успехам немца все давно привыкли, тогда как гол снявшего вопросы относительно исхода игры Фернандинью действительно сюрприз. Бразилец не забивал с январского дерби с «МЮ». «Вест Хэм» же отличился слишком поздно, напомнив о своих комплексах, которые не исчезли даже в нынешнем статусе команды из лигочемпионской четверки. Лондонцы не могут победить «Сити» на протяжении 13 матчей. За это время они потерпели одиннадцать поражений при разности мячей 6−35.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CW1eRV9IA5b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CW1eRV9IA5b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CW1eRV9IA5b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Manchester City (@mancity)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Испания: «Реал» уходит в отрыв

«Эспаньол» — «Реал Сосьедад» — 1:0 (Я. Эррера, 77)

«Кадис» — «Атлетико» — 1:4 (Лосано, 86 — Лемар, 56. Гризманн, 70. Корреа, 76. Матеус Кунья, 86).

Еще недавно лидировавший «Реал Сосьедад» после поражения от «Эспаньола» пропустил вперед действующего чемпиона. Баски не смогли пробить блестящего Диего Лопеса, который лидирует в ла лиге как по количеству сэйвов, так и по проценту отраженных ударов. Голкипер точно заслужил улыбку фортуны, когда хитро закрученный Янузаем мяч попал в перекладину. В свою очередь Алекс Ремиро отразил удар в центр штрафной — на забившего с подбора решающий гол венесуэльца Эрреру.

Что касается «Атлетико», то в Кадисе мадридцы за первый тайм не нанесли ни одного удара в створ, но потом разорвали оборону хозяев. Единственная локальная неприятность «матрасников» — курьезный гол в ворота Облака, который впрочем, никак не сказался на результате. В команде Диего Симеоне по два результативных балла заработали двое: частично реабилитировавшийся за промах в концовке игры с «Миланом» Матеус Кунья и Гризманн. Француз поражал ворота 33 команд, с которыми он встречался в испанском чемпионате, а не огорчал он только свой нынешний клуб.

«Реал» — «Севилья» — 2:1 (Бензема, 33. Винисиус Жуниор, 87 — Рафа Мир, 12).

Неделю завершил главный матч тура между лидером и одним из его ближайших преследователей. У севильцев, как известно, давний комплекс «Сантьяго Бернабеу», однако в первом тайме об этом ничто не напоминало. Скорее наоборот, ведь команда Хулена Лопетеги вполне могла выигрывать к перерыву с крупным счетом. Рафа Мир не смог переиграть великолепного Куртуа, перед этим Алаба вынес мяч с линии пустых ворот, а дальний удар Окампоса пришелся в перекладину.

Футбол Испания 2021/2022 Тур 15, 28.11.2021, 23:00 Реал 2 Севилья 1

Тем не менее, вопреки логике «Реал» отыгрался буквально на ровном месте. У Эдера Милитау просто не было вариантов развития атаки, и защитник от души приложился со сверхдальней дистанции. А так как Буну этого не ждал, вратарь с трудом перевал мяч в штангу и дал шанс успевшему к отскоку Бензема. Во втором тайме команда Карло Анчелотти забрала инициативу и додавила андалусийцев, у которых в конце матча словно кончился бензин.

Вишенкой на сливочном победном торте стал шедевр Винисиуса Жуниора, который принял мяч на бровке, прошел двух соперников и из-под третьего защитника выстрелил под перекладину. У феноменальной связки Бензема — Винисиус уже 20 мячей (11+9), Куртуа совершил очередное чудо на последних минутах, а «Реал» оторвался от второго места на четыре очка.

Италия: поражение «Милана» и голевой пас Мхитаряна

«Милан» — «Сассуоло» — 1:3 (Романьоли, 21 — Скамакка, 24. Кьер, 33, в свои ворота. Берарди, 66).

Футбол Италия 2021/2022 Тур 14, 28.11.2021, 17:00 Милан 1 Сассуоло 3

«Милан» после паузы на матчи сборных удивляет. Приятно — в Лиге чемпионов, где припертые к стенке «россонери» обыграли в Мадриде «Атлетико». Вот только в серии А ситуация прямо противоположная. Для начала случилось первое в чемпионате поражение от «Фиорентины». Теперь команда Стефано Пиоли споткнулась на «Сассуоло», который доказывает, что жизнь без Роберто Де Дзерби существует. Причем черно-зеленые уже с Алессио Дионизи на тренерской скамейке повторили свой апрельский трюк и снова одержали волевую победу на «Сан-Сиро».

А так как два раза снаряд в одну воронку не падает, тут стоит говорить о некой закономерности. Причем в эту теорию вписывается и успех Берарди, который в своем 250-м матче в серии А напомнил, кто его любимый соперник. У лидера «Сассуоло» в пятнадцати играх с «Миланом» уже 10 голов и четыре результативных передачи. Но все же первая звезда дня — сравнявший счет выстрелом в «девятку» Скамакка, который еще и организовал победный гол, записанный на счет Кьера.

Теперь интересно узнать, сколько эмоций отнимет этот успех у черно-зеленой команды. Прошлый раз она выиграла месяц назад в гостях у «Ювентуса», после чего набрала одно очко в трех турах и обретается в середине таблицы в статусе грозы авторитетов.

«Рома» — «Торино» — 1:0 (Эбрахам, 32).

Футбол Италия 2021/2022 Тур 14, 28.11.2021, 20:00 Рома 1 Торино 0

Судя по результатам, Жозе Моуринью идеально использовал двухнедельную паузу в чемпионате. За неделю «Рома» выиграла все три матча с суммарным счетом 7:0. Возможно, переломным моментом стала победа, вырванная в прошлые выходные в концовке игры с «Дженоа». Хотя очевидно, что «волкам» в последнее время противостояли команды, объективно уступающие им в классе.

Забавно, что в Италии снова подняли тему сложных отношений Моуринью и Мхитаряна. Якобы армянский полузащитник готов покинуть Рим уже зимой, причем у него вроде бы есть предложения из РПЛ. Только все это не слишком стыкуется с игрой Мхитаряна в последних матчах. Он сделал решающий гол в Генуе, а в воскресенье ассистировал Эбрахаму. Правда, в ключевой атаке стоит отметить и роль Дзаньоло, который остроумно пропустил мяч на английского форварда.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CW1J-HSpTpa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CW1J-HSpTpa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CW1J-HSpTpa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AS Roma (@officialasroma)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Наполи» — «Лацио» — 4:0 (Зелиньски, 7. Мертенс, 10, 29. Фабиан Руис, 85).

У неаполитанцев точно есть спартаковский комплекс. Последняя пресс-конференция Лучано Спаллети это только подтвердила, однако в серии А красно-белых нет, и также игравший в Москве «Лацио» на фоне «Наполи» выглядел жалко. Хотя правильнее похвалить хозяев, которые под проливным дождем провели первый тайм столь же вдохновенно, как в свое время Диего Марадона, статую которого торжественно установили на носящем имя великого аргентинца стадионе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CW1P7d0KxRD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CW1P7d0KxRD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CW1P7d0KxRD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от SSC Napoli (@officialsscnapoli)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Особенно хорош был лучший снайпер в истории «Наполи» Мертенс, о котором очень тепло отзывался Марадона. Долго восстанавливавшийся после сделанной летом операции на плече бельгиец исполнил очередной шедевр, в касание из-за штрафной по дуге забросив мяч в дальнюю «девятку». Не просто так клуб предлагает 34-летнему ветерану продлить истекающий по окончании сезона контракт, но просит его пойти на понижение зарплаты. Время найти общий язык, а пока все в Наполи счастливы — команда стала единоличным лидером.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CW1To_EKpKw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CW1To_EKpKw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CW1To_EKpKw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от SSC Napoli (@officialsscnapoli)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Германия: самый грозный гость

«Лейпциг» — «Байер» — 1:3 (Андре Силва, 62 — Вирц, 21. Диаби, 34. Фримпонг, 64).

Футбол Германия 2021/2022 Тур 13, 28.11.2021, 19:30 РБ Лейпциг 1 Байер 3

Итог тура подвел выход на третье место «Байера», который воспользовался субботней осечкой выскочек из «Фрайбурга». Все-таки «Лейпциг» после ухода Юлиана Нагельсманна и ряда лидеров уже не так грозен и не отличается стабильностью. К тому же «быки» лишились поддержки болельщиков, которым из-за коронавирусных ограничений в регионе закрыли допуск на три ближайших матча.

Только далеко не факт, что хозяевам помогли бы полные трибуны. Во-первых, им не удалось справиться со звездами «аспириновых» — Вирцем и Диаби. Во-вторых, у «Байера» в принципе отсутствует гостевой комплекс. В этом чемпионате только Леверкузен не уступал на чужих полях и набрал вдали от дома 15 очков. «Лейпциг» же в концовке упустил шанс возродить интригу из-за нереализованного Собослои пенальти.

Статистика дня

6 туров не пропускает в голландском чемпионате «Аякс», выдав лучшую сухую серию с 2010 года.

6 голов Арнаутовича за «Болонью» — лучший результат австрийцев в серии А с сезона-1987/88, когда по 9 мячей забили Вальтер Шахнер («Авеллино») и Тони Польстер («Торино»).

6 раз в текущем чемпионате Германии поражали ворота соперника после 90-й минуты футболисты «Айнтрахта».

11 раз с начала года «ПСЖ» позволял соперникам открывать счет в матчах лиги 1. Это худший результат команды с 2012 года.

23 пенальти в матчах лиги 1 реализовал капитан «Монако» Бен Йеддер. В этом веке по данному показателю его опережают только Оливье Монтеррюбьо (26) и Златан Ибрагимович (24).

93 гола забыл в АПЛ после 30-го дня рождения нападающий «Лестера» Варди, повторивший рекорд знаменитого Иана Райта.

295 матчей провел в ла лиге нападающий «Бетиса» Хуанми, прежде чем сделал первый в карьере хет-трик.