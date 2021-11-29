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14:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар может пропустить около шести недель из-за травмы

Форвард «ПСЖ» Неймар, получивший травму накануне в матче 15-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном», может выбыть на длительный срок.

Сент-Этьен
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает RMC Sport, у бразильца на восстановление может уйти около шести недель.

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Встреча завершилась победой парижан со счётом 3:1. В концовке матча против бразильского футболиста жёстко сыграл защитник «Сент-Этьена» Иванн Масон. В результате подката Неймар подвернул левый голеностоп и не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.

В матче «Сент-Этьен» — «ПСЖ» счёт на 23-й минуте открыл нападающий хозяев Дени Буанга. На 45-й минуте защитник «Сент-Этьена» Тимоте Колодзейчак был удалён с поля, а уже на второй добавленной минуте первого тайма счёт сравнял защитник парижан Маркиньос. Ему ассистировал Лионель Месси. Второй гол «ПСЖ» на 79-й минуте забил Анхель Ди Мария с передачи того же Лионеля Месси. На 91-й минуте Маркиньос оформил дубль, а Месси отметился хет-триком из голевых передач.

«ПСЖ» в 15 турах набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен» (12) — на 19-м месте в таблице.

Сент-Этьен
1:3
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
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