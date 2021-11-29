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15:32 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении руководителя «Локомотива» временным тренером

Немецкий специалист Ральф Рангник назначен временным главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Манчестер Юнайтед
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Источник: РИА "Новости"

Специалист присоединится к новой команде после того, как получит рабочую визу. Он будет возглавлять МЮ до конца сезона. После этого Рангник продолжит работу в клубе в качестве консультанта.

Об этом объявлено на сайте манкунианцев. Контракт рассчитан на два года.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Юнайтед» поблагодарил московский «Локомотив» в оказанном содействии по переходу Рангника. В столичной команде немец с июля этого года занимал должность руководителя по спорту и развитию.

21 ноября с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» был уволен Оле-Гуннар Сульшер. Исполняющим обязанности наставника команды назначили Майкла Каррика.

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