ФИФА объявила претендентов на награду за самый красивый гол года

В число номинантов вошли 11 футболистов: Луис Диас, Готье Эн, Эрик Ламела, Валентино Лазаро, Рияд Марез, Сандра Овусу-Анса, Вангелис Павлидис, Даниэла Санчес, Патрик Шик, Мехди Тареми и Кэролайн Уир.

Голосование за лучший гол года завершится 17 декабря. Победитель будет объявлен на церемонии вручении наград 17 января в швейцарском Цюрихе.