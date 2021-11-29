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18:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФИФА объявила претендентов на награду за самый красивый гол года

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте объявила претендентов на приз имени Ференца Пушкаша — награду за самый красивый гол года.

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В число номинантов вошли 11 футболистов: Луис Диас, Готье Эн, Эрик Ламела, Валентино Лазаро, Рияд Марез, Сандра Овусу-Анса, Вангелис Павлидис, Даниэла Санчес, Патрик Шик, Мехди Тареми и Кэролайн Уир.

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Голосование за лучший гол года завершится 17 декабря. Победитель будет объявлен на церемонии вручении наград 17 января в швейцарском Цюрихе.

В прошлом году обладателем премии стал южнокорейский форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

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