ФИФА объявила претендентов на награду за самый красивый гол года
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте объявила претендентов на приз имени Ференца Пушкаша — награду за самый красивый гол года.
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте объявила претендентов на приз имени Ференца Пушкаша — награду за самый красивый гол года.
В число номинантов вошли 11 футболистов: Луис Диас, Готье Эн, Эрик Ламела, Валентино Лазаро, Рияд Марез, Сандра Овусу-Анса, Вангелис Павлидис, Даниэла Санчес, Патрик Шик, Мехди Тареми и Кэролайн Уир.
Голосование за лучший гол года завершится 17 декабря. Победитель будет объявлен на церемонии вручении наград 17 января в швейцарском Цюрихе.
В прошлом году обладателем премии стал южнокорейский форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.