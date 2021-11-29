Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира

В первом раунде чемпион ОАЭ «Аль-Джазира» сыграет с новозеландским «Оклендом». Победитель этой игры во втором раунде сыграет с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Вторую пару второго раунда составили египетский «Аль-Ахли» и мексиканский «Монтеррей».