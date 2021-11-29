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20:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира

ФИФА провела жеребьевку клубного чемпионата мира. Турнир пройдет в ОАЭ.

Челси
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Источник: РИА "Новости"

В первом раунде чемпион ОАЭ «Аль-Джазира» сыграет с новозеландским «Оклендом». Победитель этой игры во втором раунде сыграет с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Вторую пару второго раунда составили египетский «Аль-Ахли» и мексиканский «Монтеррей».

В полуфинале бразильский «Палмейрас» сыграет с победителем пары «Аль-Ахли» — «Монтеррей». «Челси» будет играть с победителем противостояния «Аль-Джазира»/ «Окленд» — «Аль-Хиляль».

Клубный чемпионат мира пройдет с 3 по 12 февраля.

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