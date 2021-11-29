Роналду обвинил главреда журнала France Football, вручающего «Золотой мяч», во лжи

Ферре солгал, он использовал мое имя для рекламы себя и издания, в котором он работает. Недопустимо, чтобы человек, ответственный за присуждение столь престижного приза, лгал подобным образом, проявляя полное неуважение к человеку, который всегда уважал France Football и «Золотой мяч». И сегодня он снова солгал, оправдывая мое отсутствие на церемонии якобы карантином, для которого нет никаких оснований.

Всегда поздравляю тех, кто побеждает, благодаря спортивному мастерству и честной игре, которыми я руководствуюсь с самого начала своей карьеры. Я делаю это потому, что я никогда не против кого-либо. Я всегда побеждаю для себя и для клубов, которые представляю, я выигрываю для себя и для тех, кто желает мне добра.



Самая большая цель в моей карьере — завоевание национальных и международных титулов для клубов, которые я представляю, и для сборной моей страны. Самая большая цель в моей карьере — быть хорошим примером для всех, кто является или хочет стать профессиональным футболистом. Самая большая цель в моей карьере — оставить своё имя, написанное золотыми буквами, в истории мирового футбола«, — написал Роналду в “Инстаграме”.