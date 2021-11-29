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21:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду обвинил главреда журнала France Football, вручающего «Золотой мяч», во лжи

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил, почему не приехал на церемонию вручения «Золотого мяча», обвинив главного редактора журнала France Football Паскаля Ферре во лжи.

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«Сегодняшний результат объясняет заявление Паскаля Ферре на прошлой неделе. Он утверждал, что я признался ему, что моя единственная цель — завершить карьеру с большим количеством “Золотых мячей”, чем у Лионеля Месси.

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Ферре солгал, он использовал мое имя для рекламы себя и издания, в котором он работает. Недопустимо, чтобы человек, ответственный за присуждение столь престижного приза, лгал подобным образом, проявляя полное неуважение к человеку, который всегда уважал France Football и «Золотой мяч». И сегодня он снова солгал, оправдывая мое отсутствие на церемонии якобы карантином, для которого нет никаких оснований.

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Всегда поздравляю тех, кто побеждает, благодаря спортивному мастерству и честной игре, которыми я руководствуюсь с самого начала своей карьеры. Я делаю это потому, что я никогда не против кого-либо. Я всегда побеждаю для себя и для клубов, которые представляю, я выигрываю для себя и для тех, кто желает мне добра.

Самая большая цель в моей карьере — завоевание национальных и международных титулов для клубов, которые я представляю, и для сборной моей страны. Самая большая цель в моей карьере — быть хорошим примером для всех, кто является или хочет стать профессиональным футболистом. Самая большая цель в моей карьере — оставить своё имя, написанное золотыми буквами, в истории мирового футбола«, — написал Роналду в “Инстаграме”.

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