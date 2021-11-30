Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Осасуна
Эльче
11
Футбол. Премьер-лига
29.11
Арсенал Т
Локомотив
31
Футбол. Премьер-лига
29.11
Уфа
Спартак
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Аталанта
Венеция
Футбол. Зарубежный
20:30
Фиорентина
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:30
Ньюкасл Юнайтед
Норвич
Все события
Фоторепортажи
17ЦСКА проиграл «Зениту» в Москве
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
00:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси стал семикратным обладателем «Золотого мяча»

В Париже прошла церемония вручения награды «Золотой мяч», присуждаемой лучшему футболисту года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

ПСЖ
Бавария
Барселона
Наверх
Источник: AFP 2021

Снова престижную награду выиграл 34-летний форвард сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Таким образом, он стал семикратным обладателем «Золотого мяча».

Лучшим молодым игроком был назван хавбек «Барселоны» Педри. Лучшим форвардом года признан нападающий «Баварии» Роберт Левандовский. Футболисткой года стала испанка Алексия Путельяс, выступающая за «Барселону». «Приз Льва Яшина», предназначенный лучшему вратарю года, достался Джанлуиджи Доннарумме из ПСЖ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее СМИ сообщали о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения. Это связывали с нежеланием португальца становиться свидетелем награждения Месси.

В 2021 году Месси вместе со сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки. Нынешний сезон он проводит в составе ПСЖ. Большую же часть карьеры форвард выступал в составе «Барселоны». Вместе с каталонцами он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и десять раз становился чемпионом Испании. В минувшем сезоне он провел 50 матчей и забил 40 голов.

Читайте также
 14-летняя ученица Тутберидзе первой в истории выполнила уникальный прыжок
Роналду установил еще одно достижение в Лиге чемпионов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь