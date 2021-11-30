Месси стал семикратным обладателем «Золотого мяча»

Снова престижную награду выиграл 34-летний форвард сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Таким образом, он стал семикратным обладателем «Золотого мяча».

Лучшим молодым игроком был назван хавбек «Барселоны» Педри. Лучшим форвардом года признан нападающий «Баварии» Роберт Левандовский. Футболисткой года стала испанка Алексия Путельяс, выступающая за «Барселону». «Приз Льва Яшина», предназначенный лучшему вратарю года, достался Джанлуиджи Доннарумме из ПСЖ.

Ранее СМИ сообщали о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения. Это связывали с нежеланием португальца становиться свидетелем награждения Месси.