Левандовски занял второе место в рейтинге «Золотого мяча», Жоржиньо — третий
Стали известны лидеры рейтинга «Золотого мяча-2021». Торжественная церемония состоялась в Париже.
Бавария
Челси
ПСЖЧемпионат Германии: таблица и календарь
Стали известны лидеры рейтинга «Золотого мяча-2021». Торжественная церемония состоялась в Париже.
Выиграл трофей форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Вторым стал нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо на третьей позиции.
«Золотой мяч-2021»
Топ-10 рейтинга
Лионель Месси завоевал седьмой «Золотой мяч» в своей карьере.