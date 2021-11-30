Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.11
Осасуна
Эльче
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Аталанта
Венеция
Футбол. Зарубежный
20:30
Фиорентина
Сампдория
Футбол. Премьер-лига
29.11
Арсенал Т
Локомотив
31
Футбол. Зарубежный
22:30
Ньюкасл Юнайтед
Норвич
Футбол. Зарубежный
23:15
Лидс
Кристал Пэлас
Все события
Фоторепортажи
8«Челси» против «Ман Юнайтед»: классика АПЛ
30«Спартак» снова побеждает «Наполи». На этот раз в Москве
09:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Левандовски занял второе место в рейтинге «Золотого мяча», Жоржиньо — третий

Стали известны лидеры рейтинга «Золотого мяча-2021». Торжественная церемония состоялась в Париже.

Бавария
Челси
ПСЖЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Выиграл трофей форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Вторым стал нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо на третьей позиции.

«Золотой мяч-2021»

Топ-10 рейтинга

  1. Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина)
  2. Роберт Левандовски («Бавария», Польша)
  3. Жоржиньо («Челси», Италия)
  4. Карим Бензема («Реал», Франция)
  5. Н’Голо Канте («Челси», Франция)
  6. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия)
  7. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
  8. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Англия)
  9. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)
  10. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия).

Лионель Месси завоевал седьмой «Золотой мяч» в своей карьере.

Читайте также
 Массовые задержания болельщиков ЦСКА — позор для российского футбола. Скоро трибуны опустеют
10 историй певиц, которые сильно похудели
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь