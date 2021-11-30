«Золотой мяч» снова шокирует. Проигрыш Левандовского стал символом абсурда
Поляк пополнил список шикарных игроков, непостижимым образом остававшихся без престижной награды при поддержке миллионов фанатов.
Поляк пополнил список шикарных игроков, непостижимым образом остававшихся без престижной награды при поддержке миллионов фанатов.
Интрига? Никакой интриги. Интервью Лионеля Месси France Football задолго до торжественной церемонии вручения «Золотого мяча» и шутки в соцсетях об идеальной прическе и отсутствии бороды на лице Лео в выходные как бы намекали: седьмая награда от аргентинца не уйдет. Но до последнего не верилось! Все же триумф на Кубке Америки с Аргентиной никак не перекроет успехи нападающего «Баварии» Роберта Левандовского за последние два года.
Но нет. Даже победа польского голеадора в Лиге чемпионов в 2020-м, побитый рекорд Герда Мюллера (сумасшедший 41 гол за 29 игр в прошлом сезоне) и 63 забитых мяча в нынешнем году не смогли разлучить Лео и главную индивидуальную награду в мировом футболе.
Ситуация откровенно стыдная. Отмена награды в 2020 году из-за пандемии COVID-19, когда никто даже рядом не стоял с Левандовским, как бы намекала: поляку не стоит опускать планку, и тогда ему воздастся в 2021-м.
Но ведь ниже своего уровня он и не опустился. Форвард продолжал феерить в Бундеслиге и ЛЧ (на данный момент — вместе с Себастьеном Аллером из «Аякса» лучший бомбардир текущего розыгрыша с девятью голами), забил три из четырех мячей сборной Польши на перенесенном Евро-2020. Однако не хватило совсем чуть-чуть — продлись аргентинское проклятие на международных форумах, скандала не было бы и близко.
По итогу мы имеем следующее:
Год: 2010, 2011.
Кто победил: Месси.
2010 год стал, пожалуй, самым безумным в истории престижной награды. «Золотой мяч» тогда достался Лео, но каким же странным виделся тот выбор. Ведь не у дел остались три (!) игрока, сверкнувших куда ярче Месси.
Один из них — чемпион мира в ЮАР, двукратный победитель ЕВРО, обладатель четырех трофеев Лиги чемпионов Хави. Но испанец, на днях возглавивший «Барсу», вовсе не в обиде на аргентинского товарища.
«У меня нет занозы в сердце, Месси заслужил приз в 2010-м. Для меня он лучший футболист в истории мирового футбола. А то, что я претендовал на трофей вместе с ним и Иньестой, стало чем-то замечательным для меня. Я даже не представлял себе, что могу быть в числе главных претендентов на “Золотой мяч”. Так что я очень рад, что приз достался Лео. Это было справедливо», — цитирует скромнягу-полузащитника Cope.
Год: 2010, 2012.
Кто победил: Месси.
В тени аргентинца остался и автор «золотого» гола ЧМ-2010, лучший футболист польско-украинского чемпионата Европы Андрес Иньеста. История Хави, под копирку. Испанцам не повезло играть в эпоху господства Месси и Роналду.
Год: 2010.
Кто победил: Месси.
Наконец, в тройке номинантов в 2010-м не нашлось места для голландца Снейдера. Да-да: в топ-3 не попал лидер «Интера», который спустя 45 лет стал лучшим клубом Европы, и, по совместительству, серебряной призер ЧМ-2010.
Год: 2013.
Кто победил: Роналду.
Победитель ЛЧ в сезоне-2012/13 действительно провел лучший год в карьере. Правда, «Золотой мяч» не удивишь даже «треблом»: приз во второй раз ушел к Криштиану, а несчастный Рибери так и не смирился с ролью проигравшего.
«Это больше, чем разочарование. Главная несправедливость в моей карьере. Не только для меня, но и для многих людей: я был на вершине, на оказался лишь третьим. В том сезоне мне нечему было завидовать Месси или Роналду. И я говорю это со всей скромностью, потому что такова правда», — сетовал Франк в разговоре с L"Equipe.
Год: 2014.
Кто победил: Роналду.
Снова игрок «Баварии», снова чемпион мира, который проиграл «Золотой мяч» исключительно в медийном, никак не в спортивном плане. Неужели «десима» мадридского «Реала» и Криштиану может сравниться с тем, что творил Ману на полях Бразилии летом 2014-го? Забеги к центру поля, безупречная подстраховка защитников и введение тренда на вратарей-либеро… Нойер сотворил величайший вратарский перформанс и точно заслуживал стать преемником Льва Яшина.
Однако советская легенда так и остался первым и единственным голкипером, удостаивавшимся «Золотого мяча».
Автор: Иван Орехов