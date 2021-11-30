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10:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Золотой мяч» снова шокирует. Проигрыш Левандовского стал символом абсурда

Поляк пополнил список шикарных игроков, непостижимым образом остававшихся без престижной награды при поддержке миллионов фанатов.

Бавария
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Источник: Reuters

Интрига? Никакой интриги. Интервью Лионеля Месси France Football задолго до торжественной церемонии вручения «Золотого мяча» и шутки в соцсетях об идеальной прическе и отсутствии бороды на лице Лео в выходные как бы намекали: седьмая награда от аргентинца не уйдет. Но до последнего не верилось! Все же триумф на Кубке Америки с Аргентиной никак не перекроет успехи нападающего «Баварии» Роберта Левандовского за последние два года.

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Но нет. Даже победа польского голеадора в Лиге чемпионов в 2020-м, побитый рекорд Герда Мюллера (сумасшедший 41 гол за 29 игр в прошлом сезоне) и 63 забитых мяча в нынешнем году не смогли разлучить Лео и главную индивидуальную награду в мировом футболе.

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Ситуация откровенно стыдная. Отмена награды в 2020 году из-за пандемии COVID-19, когда никто даже рядом не стоял с Левандовским, как бы намекала: поляку не стоит опускать планку, и тогда ему воздастся в 2021-м.

Но ведь ниже своего уровня он и не опустился. Форвард продолжал феерить в Бундеслиге и ЛЧ (на данный момент — вместе с Себастьеном Аллером из «Аякса» лучший бомбардир текущего розыгрыша с девятью голами), забил три из четырех мячей сборной Польши на перенесенном Евро-2020. Однако не хватило совсем чуть-чуть — продлись аргентинское проклятие на международных форумах, скандала не было бы и близко.

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По итогу мы имеем следующее:

  1. Месси и КриРо берут 12 из последних 13 «Золотых мячей». Немыслимым исключением стал Лука Модрич, который в 2018 году вновь победил в ЛЧ с «Реалом» и дошел до финала чемпионата мира в России;
  2. Ни в чем не виноватый Лео, за три месяца толком не адаптировавшийся в Париже, будто извиняется перед Робертом со сцены парижского театра Шатле;
  3. А Левандовский становится новой жертвой ЗМ. Награды, в понедельник вечером окончательно утратившей былой статус.

Хави / «Барселона», Испания

Год: 2010, 2011.

Кто победил: Месси.

2010 год стал, пожалуй, самым безумным в истории престижной награды. «Золотой мяч» тогда достался Лео, но каким же странным виделся тот выбор. Ведь не у дел остались три (!) игрока, сверкнувших куда ярче Месси.

Один из них — чемпион мира в ЮАР, двукратный победитель ЕВРО, обладатель четырех трофеев Лиги чемпионов Хави. Но испанец, на днях возглавивший «Барсу», вовсе не в обиде на аргентинского товарища.

«У меня нет занозы в сердце, Месси заслужил приз в 2010-м. Для меня он лучший футболист в истории мирового футбола. А то, что я претендовал на трофей вместе с ним и Иньестой, стало чем-то замечательным для меня. Я даже не представлял себе, что могу быть в числе главных претендентов на “Золотой мяч”. Так что я очень рад, что приз достался Лео. Это было справедливо», — цитирует скромнягу-полузащитника Cope.

Андрес Иньеста / «Барселона», Испания

Год: 2010, 2012.

Кто победил: Месси.

В тени аргентинца остался и автор «золотого» гола ЧМ-2010, лучший футболист польско-украинского чемпионата Европы Андрес Иньеста. История Хави, под копирку. Испанцам не повезло играть в эпоху господства Месси и Роналду.

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Уэсли Снейдер / «Интер», Нидерланды

Год: 2010.

Кто победил: Месси.

Наконец, в тройке номинантов в 2010-м не нашлось места для голландца Снейдера. Да-да: в топ-3 не попал лидер «Интера», который спустя 45 лет стал лучшим клубом Европы, и, по совместительству, серебряной призер ЧМ-2010.

Источник: РИА "Новости"

Франк Рибери / «Бавария», Франция

Год: 2013.

Кто победил: Роналду.

Победитель ЛЧ в сезоне-2012/13 действительно провел лучший год в карьере. Правда, «Золотой мяч» не удивишь даже «треблом»: приз во второй раз ушел к Криштиану, а несчастный Рибери так и не смирился с ролью проигравшего.

«Это больше, чем разочарование. Главная несправедливость в моей карьере. Не только для меня, но и для многих людей: я был на вершине, на оказался лишь третьим. В том сезоне мне нечему было завидовать Месси или Роналду. И я говорю это со всей скромностью, потому что такова правда», — сетовал Франк в разговоре с L"Equipe.
Источник: РИА "Новости"

Мануэль Нойер / «Бавария», Германия

Год: 2014.

Кто победил: Роналду.

Снова игрок «Баварии», снова чемпион мира, который проиграл «Золотой мяч» исключительно в медийном, никак не в спортивном плане. Неужели «десима» мадридского «Реала» и Криштиану может сравниться с тем, что творил Ману на полях Бразилии летом 2014-го? Забеги к центру поля, безупречная подстраховка защитников и введение тренда на вратарей-либеро… Нойер сотворил величайший вратарский перформанс и точно заслуживал стать преемником Льва Яшина.

Однако советская легенда так и остался первым и единственным голкипером, удостаивавшимся «Золотого мяча».

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Автор: Иван Орехов

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