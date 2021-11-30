«Золотой мяч» снова шокирует. Проигрыш Левандовского стал символом абсурда

Интрига? Никакой интриги. Интервью Лионеля Месси France Football задолго до торжественной церемонии вручения «Золотого мяча» и шутки в соцсетях об идеальной прическе и отсутствии бороды на лице Лео в выходные как бы намекали: седьмая награда от аргентинца не уйдет. Но до последнего не верилось! Все же триумф на Кубке Америки с Аргентиной никак не перекроет успехи нападающего «Баварии» Роберта Левандовского за последние два года.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CW39IBAIA9G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CW39IBAIA9G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CW39IBAIA9G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ballon d’Or (@francefootball)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но нет. Даже победа польского голеадора в Лиге чемпионов в 2020-м, побитый рекорд Герда Мюллера (сумасшедший 41 гол за 29 игр в прошлом сезоне) и 63 забитых мяча в нынешнем году не смогли разлучить Лео и главную индивидуальную награду в мировом футболе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/CW3-lbuoQo1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/CW3-lbuoQo1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/CW3-lbuoQo1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ballon d’Or (@francefootball)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ситуация откровенно стыдная. Отмена награды в 2020 году из-за пандемии COVID-19, когда никто даже рядом не стоял с Левандовским, как бы намекала: поляку не стоит опускать планку, и тогда ему воздастся в 2021-м.

Но ведь ниже своего уровня он и не опустился. Форвард продолжал феерить в Бундеслиге и ЛЧ (на данный момент — вместе с Себастьеном Аллером из «Аякса» лучший бомбардир текущего розыгрыша с девятью голами), забил три из четырех мячей сборной Польши на перенесенном Евро-2020. Однако не хватило совсем чуть-чуть — продлись аргентинское проклятие на международных форумах, скандала не было бы и близко.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9a015652e5b52c7e5c21" data-vnd="9a015652e5b52c7e5c21" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9a015652e5b52c7e5c21" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По итогу мы имеем следующее:

Месси и КриРо берут 12 из последних 13 «Золотых мячей». Немыслимым исключением стал Лука Модрич, который в 2018 году вновь победил в ЛЧ с «Реалом» и дошел до финала чемпионата мира в России; Ни в чем не виноватый Лео, за три месяца толком не адаптировавшийся в Париже, будто извиняется перед Робертом со сцены парижского театра Шатле; А Левандовский становится новой жертвой ЗМ. Награды, в понедельник вечером окончательно утратившей былой статус.

Хави / «Барселона», Испания

Год: 2010, 2011.

Кто победил: Месси.

2010 год стал, пожалуй, самым безумным в истории престижной награды. «Золотой мяч» тогда достался Лео, но каким же странным виделся тот выбор. Ведь не у дел остались три (!) игрока, сверкнувших куда ярче Месси.

Один из них — чемпион мира в ЮАР, двукратный победитель ЕВРО, обладатель четырех трофеев Лиги чемпионов Хави. Но испанец, на днях возглавивший «Барсу», вовсе не в обиде на аргентинского товарища.

«У меня нет занозы в сердце, Месси заслужил приз в 2010-м. Для меня он лучший футболист в истории мирового футбола. А то, что я претендовал на трофей вместе с ним и Иньестой, стало чем-то замечательным для меня. Я даже не представлял себе, что могу быть в числе главных претендентов на “Золотой мяч”. Так что я очень рад, что приз достался Лео. Это было справедливо», — цитирует скромнягу-полузащитника Cope.

Андрес Иньеста / «Барселона», Испания

Год: 2010, 2012.

Кто победил: Месси.

В тени аргентинца остался и автор «золотого» гола ЧМ-2010, лучший футболист польско-украинского чемпионата Европы Андрес Иньеста. История Хави, под копирку. Испанцам не повезло играть в эпоху господства Месси и Роналду.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiE4sveh2X0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiE4sveh2X0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BiE4sveh2X0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Xavi Hernández (@xavi)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Уэсли Снейдер / «Интер», Нидерланды

Год: 2010.

Кто победил: Месси.

Наконец, в тройке номинантов в 2010-м не нашлось места для голландца Снейдера. Да-да: в топ-3 не попал лидер «Интера», который спустя 45 лет стал лучшим клубом Европы, и, по совместительству, серебряной призер ЧМ-2010.

Франк Рибери / «Бавария», Франция

Год: 2013.

Кто победил: Роналду.

Победитель ЛЧ в сезоне-2012/13 действительно провел лучший год в карьере. Правда, «Золотой мяч» не удивишь даже «треблом»: приз во второй раз ушел к Криштиану, а несчастный Рибери так и не смирился с ролью проигравшего.

«Это больше, чем разочарование. Главная несправедливость в моей карьере. Не только для меня, но и для многих людей: я был на вершине, на оказался лишь третьим. В том сезоне мне нечему было завидовать Месси или Роналду. И я говорю это со всей скромностью, потому что такова правда», — сетовал Франк в разговоре с L"Equipe.

Мануэль Нойер / «Бавария», Германия

Год: 2014.

Кто победил: Роналду.

Снова игрок «Баварии», снова чемпион мира, который проиграл «Золотой мяч» исключительно в медийном, никак не в спортивном плане. Неужели «десима» мадридского «Реала» и Криштиану может сравниться с тем, что творил Ману на полях Бразилии летом 2014-го? Забеги к центру поля, безупречная подстраховка защитников и введение тренда на вратарей-либеро… Нойер сотворил величайший вратарский перформанс и точно заслуживал стать преемником Льва Яшина.

Однако советская легенда так и остался первым и единственным голкипером, удостаивавшимся «Золотого мяча».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/5EgzGzDzy9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/5EgzGzDzy9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/5EgzGzDzy9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Manuel Neuer (@manuelneuer)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.