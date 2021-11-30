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08:52 (мск), источник: Sports.Ru

«Все знают: Золотой мяч-2020 должен стоять у тебя дома». Месси со сцены — о Левандовском

Речь победителя.

ПСЖ
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Источник: Reuters
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Едва взойдя на сцену за седьмым «Золотым мячом», Лионель Месси подарил комплимент главному сопернику-2021.

«Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовского, — сказал Лионель в микрофон. — Конкурировать с тобой — большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем. Думаю, France Football должен вручить тебе “Золотой мяч” за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома».

С этим сложно не согласиться, но историю уже не переписать: France Football отменил «Золотой мяч»-2020 из-за скомканного коронавирусом сезона и никакие награды распределять задним числом не хочет.

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Но дело в том, что большинство болельщиков считает, что Левандовски заслужил «Золотой мяч» и сейчас. В опросе Sports.ru за первые два часа 69% пользователей ответили, что Месси победил несправедливо.

Роберт принял поражение с предельным достоинством. Во-первых, улыбался при награждении Месси. Во-вторых, написал в твиттере: «Поздравляю Лео Месси и Алексию Путельяс с победой в “Золотом мяче”-2021. Я стал лучшим нападающим года. Ни один игрок не возьмет индивидуальный приз без сильной команды и преданных болельщиков. Спасибо за вашу поддержку».

Эти слова выглядят особенно сильными на фоне статистики в 2021 году:

  1. Левандовски — 64 гола в 52 матчах
  2. Мбаппе — 46 голов в 62 матчах
  3. Холанд — 44 гола в 46 матчах
  4. Криштиану Роналду — 43 гола в 60 матчах
  5. Месси — 41 гол в 56 матчах

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