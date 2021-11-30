«Все знают: Золотой мяч-2020 должен стоять у тебя дома». Месси со сцены — о Левандовском

Едва взойдя на сцену за седьмым «Золотым мячом», Лионель Месси подарил комплимент главному сопернику-2021.

«Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовского, — сказал Лионель в микрофон. — Конкурировать с тобой — большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем. Думаю, France Football должен вручить тебе “Золотой мяч” за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома».

С этим сложно не согласиться, но историю уже не переписать: France Football отменил «Золотой мяч»-2020 из-за скомканного коронавирусом сезона и никакие награды распределять задним числом не хочет.

Но дело в том, что большинство болельщиков считает, что Левандовски заслужил «Золотой мяч» и сейчас. В опросе Sports.ru за первые два часа 69% пользователей ответили, что Месси победил несправедливо.

Роберт принял поражение с предельным достоинством. Во-первых, улыбался при награждении Месси. Во-вторых, написал в твиттере: «Поздравляю Лео Месси и Алексию Путельяс с победой в “Золотом мяче”-2021. Я стал лучшим нападающим года. Ни один игрок не возьмет индивидуальный приз без сильной команды и преданных болельщиков. Спасибо за вашу поддержку».

Эти слова выглядят особенно сильными на фоне статистики в 2021 году: