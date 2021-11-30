«Ювентус» хотят исключить из чемпионата Италии из-за финансовых махинаций

Слова Донцелли передает Football Italia.

«Для защиты тысяч болельщиков мы подали жалобу в Федеральную прокуратуру, призывая к понижению “Ювентуса” до Серии B и к отмене последних титулов команды в лиге, выигранных в тени этих потенциально незаконных операций», — заявил Донцелли.

Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент туринского клуба Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи попали под следствие по факту отмывания денег на сумму €50 млн.

Напомним, что в сезоне-2005/06 туринцы уже попадали в подобный коррупционный скандал. Тогда по итогам расследования клуб лишили двух чемпионских титулов и отправили «старую синьору» играть в дивизион рангом ниже.