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10:38 (мск), источник: Газета.Ру

«Ювентус» хотят исключить из чемпионата Италии из-за финансовых махинаций

Президент итальянского органа по контролю за соблюдением прав потребителей Марко Донцелли предложил перевести туринский «Ювентус» в Серию В, если будет доказано, что клуб занимался финансовыми махинациями.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Слова Донцелли передает Football Italia.

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«Для защиты тысяч болельщиков мы подали жалобу в Федеральную прокуратуру, призывая к понижению “Ювентуса” до Серии B и к отмене последних титулов команды в лиге, выигранных в тени этих потенциально незаконных операций», — заявил Донцелли.

Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент туринского клуба Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи попали под следствие по факту отмывания денег на сумму €50 млн.

Напомним, что в сезоне-2005/06 туринцы уже попадали в подобный коррупционный скандал. Тогда по итогам расследования клуб лишили двух чемпионских титулов и отправили «старую синьору» играть в дивизион рангом ниже.

В этом сезоне подопечные Массимилиано Аллегри проводят свои игры очень неровно. После 14 игр чемпионата Италии туринцы располагаются на восьмой строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи», который опережает «Ювентус» на 11 очков.

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