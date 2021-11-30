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12:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Дань уважения уникальному таланту»: Пеле поздравил Месси

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле поздравил нападающего французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионеля Месси с получением седьмой в карьере награды «Золотой мяч».

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Источник: AP 2021
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Торжественная церемония вручения прошла в понедельник в театре «Шатле» в Париже. Месси ранее выигрывал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 годах.

«Поздравляю с получением еще одного “Золотого мяча”. Безусловно, это дань уважения уникальному таланту», — написал Пеле в своем Instagram.

«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.

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