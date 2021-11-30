«Золотой мяч» — очень странная награда. Но победа Месси никакой не скандал

Прежде, чем мы разойдемся во мнениях, давайте нащупаем общую почву под ногами.

То, что Роберт Левандовский за последние два года не выиграл ни одного «Золотого мяча» — это какая-то лажа. Мы еще в прошлом ноябре говорили о том, что он встал в один ряд с Месси и Роналду, и в 2021 году поляк точно планку не опустил.

Индивидуальные награды в командных видах спорта вообще очень странная вещь. Родись Левандовский немцем, он бы мог выиграть «Золотой мяч» много лет назад. Останься он в дортмундской «Боруссии», мог бы вообще толком ни на что не претендовать сейчас. Хотя его личный уровень игры при этом никак бы не изменился.

Заметьте, что в американских лигах самого ценного игрока выбирают только по итогам регулярного сезона, не беря в расчет плей-офф. Почему? Потому что только в регулярке играют все команды, и все спортсмены имеют шанс себя проявить в относительно равной степени.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9a015652e5b52c7e5c21" data-vnd="9a015652e5b52c7e5c21" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9a015652e5b52c7e5c21" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но если мы берем мировой футбол, то здесь нет вообще никаких общих критериев. Месси, Левандовский и Жоржиньо играют в разных национальных чемпионатах, в разных кубках, в разных международных турнирах. Как все это сравнивать? Да еще и в рамках календарного года, хотя весь клубный футбол живет в цикле с сентября по май.

Вот и получается, что никаких общих критериев нет. Просто 180 журналистов со всей Европы выбирают исходя из своих представлений о прекрасном. Кто-то из них акцентируется на выигранных командных титулах, кто-то берет в расчет индивидуальную статистику, а кто-то просто определяет на глаз. Это рандом.

Объективность этой награды будет сомнительной, кто бы ее ни выигрывал. Это такой «Оскар» в мире футбола. Нередко ведь самые крутые фильмы года не получали награду от кинокритиков, а «Оскар» доставался какой-нибудь самой пафосной, слезливой или масштабной картине про политкорректность и мир во всем мире.

Ну, а вот здесь наши с вами пути расходятся.

Потому что Месси исходя из всего вышесказанного абсолютно заслуженный обладатель «Золотого мяча». Можно чуть смягчить формулировку: это далеко не самый спорный «Золотой мяч» в его коллекции.

Если мерить категориями MVP, то не было в 2021 году команды, которая так сильно зависела бы от одного игрока, как «Барселона» от Месси:

во второй половине чемпионата Испании (которая идет в календарный зачет) он провел 21 матч и забил 23 мяча

он помог каталонцам выиграть первый трофей за два года — Кубок Испании — и оформил в финале дубль

Лео забил по мячу в обеих играх против «ПСЖ» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Месси в вину всю карьеру ставили, что он ничего не может выиграть с Аргентиной. Так вот он выиграл Кубок Америки, хотя по таланту это была одна из самых слабых команд за всю его карьеру. Сборная Аргентины близко не считалась фаворитом, вынуждена была играть не дома (как изначально планировалось), а в Бразилии. Лео оформил за турнир 4+5 и был справедливо признан лучшим его игроком.

Наконец, если нужно учитывать вау-фактор, загуглите забитые им мячи и отданные передачи в 2021 году. Об одной подборке мячей, забитых прямым ударом со штрафного, топовые игроки планеты могут только мечтать.

Мы просто давно привыкли к уровню Месси. Принимаем то, что он делает, как должное. Хотим новых лиц, имен и победителей. Казалось, три года назад избавились от этой диктатуры — вот Модрич выиграл, сейчас Левандовский будет. А тут опять.

Но я понимаю людей (даже если сам к ним не отношусь), которые говорят: «Просто посмотрите, как он играет. Пока он так играет, разве можно всерьез рассматривать кого-то другого?».

Когда Месси на поле, ты знаешь, что в любой момент может произойти нечто экстраординарное. Похожим волшебством обладал бразилец Роналдиньо (аргументы про Зидана или Ривалдо тоже принимаются). Если бы он каждый год играл, как в 2006-м, то забирал бы «Золотые мячи» ежегодно. В этом и разница между Месси и Роналду и всеми остальными — они играют так настолько долго, что мы перестали отличать подвиги от будничного похода на работу.

И, да, абсолютно правы те, кто говорит, что Месси ничего не показывает в «ПСЖ» этой осенью. Но вот нюанс — осенние матчи в голосовании за «Золотой мяч» не учитывались никогда. Дедлайн для сдачи голоса за победителя — 30 октября. И это прямо последний срок. Имеют значение только весна и лето.

Я не буду утверждать, что Месси заслужил эту награду больше, чем Левандовский. Но то, что его история, его достижения не хуже, чем у поляка в 2021 году — однозначно. Собственно, Лео и выиграл с минимальным перевесом.

Мы сегодня еще повозмущаемся, конечно, поспорим, поругаемся, заблокируем кого-нибудь в твиттере. Но карьера Левандовского от отсутствия «Золотого мяча» хуже не станет.

Пока я в здравом рассудке и трезвой памяти, то никогда не перепутаю, кто играл круче в футбол — Майкл Оуэн или Тьерри Анри с Раулем. Хотя у первого есть «Золотой мяч», а у двух других нет.

Разве очевидцы игры Снейдера в 2010 году что-то забыли? Да они скорее забудут, что Модричу заслуженно дали «Золотой мяч», чем несправедливо обделенного голландца.

И будущие поколения узнают о Левандовском с наших слов, а не из страницы про «Золотой мяч» в Википедии. Не знаю, как вы, а я не помню, сколько индивидуальных наград у ван Бастена, Гуллита или Платини.

И уже начал забывать, сколько у Месси. Наверное, правильный ответ: еще один.