Следствие изучает контракт Роналду с «Ювентусом»

Как пишет La Gazzetta dello Sport, туринский клуб мог осуществлять выплаты португальцу во время прошлогоднего локдауна, не внося их в финансовую отчётность.

Сообщается, что следствие внимательно изучает ежемесячные платежи, которые упоминались в телефонных беседах с марта по апрель 2020 года, когда игроки «Ювентуса» пошли на понижение и отсрочку зарплат из-за пандемии коронавируса. Контракт Роналду сопоставляют с записями разговоров.

В «Ювентусе» Роналду зарабатывал около € 31 млн в год. Летом этого года 36-летний форвард покинул итальянский клуб и перешёл в «Манчестер Юнайтед».