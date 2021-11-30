Азар получил мышечную травму и пропустит матч «Реала» с «Атлетико»

Напомним, что полузащитник из-за гастроэнтерита не сыграл в 14-м туре с «Гранадой» (4:1), в 15-м туре с «Севильей» (2:1), а также в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Шерифом» (3:0).