«Научитесь определять наиболее выдающегося игрока по итогам сезона. Это не так уж сложно» — Икер Касильяс

— Мне все труднее и труднее верить футбольным наградам. Для меня Месси является одним из пяти лучших игроков за всю историю, но научитесь определять наиболее выдающегося по итогам конкретного сезона. Это не так уж и сложно! Другие усложняют задачу! — написал Касильяс в своем Twitter.