«Научитесь определять наиболее выдающегося игрока по итогам сезона. Это не так уж сложно» — Икер Касильяс
Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс отметил, что награду «Золотой мяч» в 2021 году не стоило давать нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.
Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс отметил, что награду «Золотой мяч» в 2021 году не стоило давать нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.
— Мне все труднее и труднее верить футбольным наградам. Для меня Месси является одним из пяти лучших игроков за всю историю, но научитесь определять наиболее выдающегося по итогам конкретного сезона. Это не так уж и сложно! Другие усложняют задачу! — написал Касильяс в своем Twitter.
29 ноября издание France Football присудило Лионелю Месси награду лучшему футболисту года. Для аргентинца этот «Золотой мяч» стал седьмым в карьере. Ранее он выигрывал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.