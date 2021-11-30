Каким должен быть «Золотой мяч». Три вещи, которые нужно изменить

Всерьёз критиковать France Football в 2021 году даже как-то неспортивно. Поводов слишком много, и они описаны уже слишком давно. Поэтому не будем в сотый раз перечислять, что не так. Скажем только, что журнал честно пытался измениться. Объединялся с ФИФА, потом разъединялся обратно. Уставал от Месси и возвращался к Месси. Хайповал, отменяя награду в пандемийный год, хотя футбол возобновился и почти все турниры были проведены. «Золотой мяч» пытался сохранить авторитетность. Просто не получилось.

«Золотой мяч», возможно, стал более медийным, точно стал более скандальным, но за последние несколько лет напрочь утратил авторитетность. Это колоссальная потеря, потому что вообще-то France Football — далеко не главное профильное издание в мире. И уж точно не самое популярное. Разменять репутацию на хайп — так себе сделка для организации, чьим главным капиталом была репутация. Итог: сейчас защищать награду стало труднее, чем критиковать, это уже почти маргинально.

Но давайте попробуем не критиковать, а добавить награде конструктива. Понятно, что версия любого человека будет субъективной, но даже с поправкой на эту субъективность можно попробовать избавить «Золотой мяч» от нескольких больших проблем.

1. Награждать — летом

Начнём с самого простого. Календарный год не совпадает с футбольным сезоном — так какого чёрта главная футбольная награда вручается посреди сезона? Просто потому что скоро конец года? Какая глупость. Во-первых, даже лучшие игроки не всегда проводят разные сезоны одинаково. Во-вторых, сезон длинный, и перепады формы по ходу сезона — не исключение, а правило, в том числе для Месси, Роналду и даже Левандовского.

Проводить церемонию награждения в первой половине сезона — значит, неизбежно попадать на пик плохой формы кого-то из фаворитов. Это могут быть всего два-три месяца, которые не окажут решающего влияния на сезон, но в момент награждения будут вызывать эмоциональную реакцию, ведь «Золотой мяч» получил футболист, который прямо сейчас разочаровывает. Перенос на лето решит эту проблему: будет оцениваться сезон в целом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CW39IBAIA9G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CW39IBAIA9G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CW39IBAIA9G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Ballon d’Or (@francefootball)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ещё один довод в пользу переноса: с нынешним подходом декабрь просто выпадает из оценки. А может, и вся осень. Посмотрите, как сейчас выглядит Месси, и вспомните, как играл Модрич осенью 2019-го. Летом, после Кубка Америки (так же и летом после ЧМ-2018) даже эти победители воспринимались бы по-другому. Но негативные эмоции — это ещё не всё. Другая проблема в том, что эти осенние месяцы, кажется, вообще не учитываются. А если награждать после сезона, то можно оценить все месяцы.

И ещё один бонус, не такой очевидный, но тоже важный: летом, когда все матчи уже закончились, голосование будет менее эмоциональным. И речь не только о реакции массовой аудитории, но и о самих журналистах, которые участвуют в голосовании.

Просто представьте, что Месси получил этот же «Золотой мяч», но не сейчас, а в июле. По итогам прошлого сезона и Кубка Америки. Всё сразу стало логичнее, не правда ли?

2. Командные или индивидуальные достижения? Нужна последовательность

Дальше сложнее. Что первично: командные успехи или индивидуальные? Очевидно, что для индивидуальной награды в командном виде спорта нужен какой-то баланс между этими двумя полюсами. Предположу, что главное в этом противоречии — не какая-то магическая формула, а банальная последовательность.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRLJN-or7DE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRLJN-or7DE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRLJN-or7DE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Leo Messi (@leomessi)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если «Золотой мяч» вручается только при победе в большом турнире, то из этого правила не должно быть исключений. А если большие трофеи не являются обязательным условием для победы, то и не нужно давать «Золотой мяч» даже хорошим (но не лучшим) футболистам, которые собрали весь сервиз в клубе и сборной. Одно из двух, но всегда одинаково. Иначе получается парадокс: Модрич — да, но Рибери — нет, хотя первый выиграл только Лигу чемпионов и стал вторым на ЧМ, а второй выиграл все клубные турниры, в которых принимал участие.

3. Плохая форма — тоже показатель

Следующее изменение наименее очевидно, но на выходе может привести к самым радикальным изменениям. Уровень индивидуального мастерства игрока нужно сравнивать не только с другими игроками в этот сезон, но и с ним самим в предыдущие годы. Звучит непонятно, но вот о чём речь.

Если брать чистый индивидуальный класс, тот же Месси будет превосходить любого другого игрока мира практически в любой момент своей карьеры. Но это не значит, что сам Месси всегда играет на одном и том же уровне. Нет, например, в сезоне 2014/2015 у него 58+42 за «Барселону» во всех турнирах, а в сезоне 2020/2021 — 31+31. Второй результат принадлежит прекрасному футболисту, возможно, лучшему в мире. Но первый — совершенно запредельный и удивительный (хотя по-прежнему не лучший лично для Месси).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CW5erVxg_kL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CW5erVxg_kL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Так вот, если в пиковые моменты карьеры один игрок превосходит других на несколько порядков и спор о «Золотом мяче» не должен даже подниматься, то стоит ли давать награду ему же в те сезоны, когда по своим личным запредельным стандартам он играет менее убедительно? И превосходит остальных уже едва заметно? В плане индивидуальной игры лично для Месси 2021 год — далеко не самый удачный, побочных эффектов от его стиля всё больше, и этот баланс плюсов и минусов совершенно точно хуже, чем был несколько лет назад, когда он каждую неделю бил новый рекорд, а в конце приносил трофеи. Кстати, всё сказанное о Месси относится и к Роналду в той же степени.

Так зачем давать награду игроку, который, по-прежнему превосходит других, но уже не так радикально, как раньше? Для которого это не прекрасный год, а, скорее, неудачный?

Поэтому нужно сравнивать номинантов не только с другими, но и с самим собой. Левандовски не просто отлично играет — в плане индивидуальной результативности это лучший год за всю его карьеру. Он никогда не забивал так много, как в 32−33 года, сейчас его пик. То же касается и Рибери в 2013 году. И Снейдера в 2010-м. И Хави в 2009-м. Личный прогресс должен иметь значение — и, кстати, жюри вспомнило об этом в 2018 году, когда выиграл Модрич. А потом забыло. Это возвращает нас к предыдущему параграфу — нужна последовательность.

Бонус. Отмена чемпионата Франции — не повод отменять «Золотой мяч»

Одна из главных ошибок France Football — отмена церемонии в 2020 году. Заявление с перечислением причин этого решения выглядело смехотворно. Никто не отрицает, что пандемия нанесла огромный ущерб, но в том и смысл, что после нескольких месяцев оцепенения мир снова начал работать. И футбольные турниры были доиграны. Везде, кроме Франции, где решение не возобновлять чемпионат было, скорее, политическим, чем спортивным — и казалось немного паническим. Похвально, что France Football проявил патриотическую солидарность с французским правительством, но журнал не заметил, что весь остальной мир вообще-то пошёл дальше. И там было, на что посмотреть.

Возможно, все перечисленные предложения могут показаться банальными. Но главная индивидуальная награда в футболе и не должна быть парадоксальной. Наоборот, основа её репутации — это последовательность. А нынешнему «Золотому мячу», в первую очередь, не хватает прозрачности.