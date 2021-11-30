Неравноценные замены и точечная ротация. Почему «Кайрату» нужна более длинная скамейка запасных

«Желто-черные» осенью выступали на трех фронтах — в чемпионате, Кубке Казахстана и Лиге конференций. В КПЛ алматинцы незадолго до финиша исключили себя из числа соискателей на золото, и в групповой стадии еврокубков они досрочно утратили шансы побороться за выход из группы. Тем не менее, их график был плотным и напряженным.

Несмотря на это, Курбан Бекиевич не так интенсивно ротировал состав, делая точечные замены даже тогда, когда команда за несколько дней проводила два тяжелых поединка.

В частности, постоянно в его обойму входили: Стас Покатилов, Нуралы Алип, Раде Дугалич, Маки Баньяк, Денис Поляков, Камо Оганесян, Ян Вороговский, Дино Миканович, Яцек Гуральски, Рикарду Алвеш, Небойша Косович, Хосе Канте, Вагнер Лав, Артур Шушеначев, Айбол Абикен, Жоао Пауло и Гулжигит Алыкулов. Таким образом, Бердыев опирался на 17 игроков.

Сергей Кейлер и Еркебулан Сейдахмет получали меньше игрового времени. Совсем эпизодическими были роли у Данила Устименко, Данияра Усенова и Арсена Буранчиева. Молодые игроки «Кайрата» считанное количество раз были задействованы Бердыевым. Всех их можно отнести к обойме, но решающего значения они не имели.

По количеству игроков скамейка у алматинцев укомплектована должным образом. Впрочем, не раз вставал вопрос о резерве команды. Не на всех позициях есть равноценные замены. Особо остро это чувствуется по вратарям. Данный фактор, вероятно, также повлиял на результаты команды.

Очевидно, в следующем сезоне «Кайрату» для решения серьезных задач понадобится не столько длина скамейки, сколько качество игроков, способных заменить основных исполнителей. Многие позиции, безусловно, нуждаются в усилении.