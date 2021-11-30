Матч белорусских и чешских футболисток перенесен

Перенос игры связан с положительными результатами тестов на коронавирус у нескольких игроков белорусской команды. Согласно чешскому законодательству, остальные члены сборной Беларуси должны повторно сдать тест. Дата игры определится позже.

Сегодняшняя встреча должна была состояться в чешской Опаве. Доя команды Юрия Малеева это был бы четвертый поединок в квалификационной группе С. На старте отборочного турнира белоруски разгромили в Минске сборную Кипра со счетом 4:1, затем также на своей арене уступили вице-чемпионкам планеты футболисткам Нидерландов — 0:2, а потом в Ларнаке не смогли одолеть киприоток, сыграв вничью — 1:1.

Сборная Чехии в нынешнем отборочном турнире дважды разошлась миром с нидерландской командой — 1:1 (в гостях) и 2:2 (дома), разгромила на своем поле киприоток — 8:0, а также разгромно проиграла на выезде Исландии — 0:4.

Сегодня футболистки Кипра примут у себя дома исландок. Положение команд в группе С сейчас таково: Нидерланды — 11 очков (5 матчей), Исландия — 6 (3), Чехия — 5 (4), Беларусь — 4 (3), Кипр — 1 (5).

Оставшиеся встречи отборочного турнира мирового первенства сборная Беларуси проведет в 2022 году: 7 апреля на своем поле игра с Исландией, 12 апреля матч в Нидерландах, 2 сентября гостевой матч с исландками, 6 сентября домашний поединок с чешками.