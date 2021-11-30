«Фиорентина» победила «Сампдорию», Кокорин сыграл впервые с 3 октября

Гости открыли счет на 15-й минуте благодаря точному удару Маноло Габбьядини. Отыгрались хозяева на 23-й минуте, когда счет сравнял Хосе Кальехон, а через 9 минут Душан Влахович вывел «фиалок» вперед. Перед самым перерывом окончательный результат на табло установил Риккардо Соттиль.

На 89-й минуте в игру вошел Александр Кокорин, заменивший Влаховича. Российский нападающий сыграл впервые с 3 октября и результативными действиями отметиться не успел.