«Фиорентина» победила «Сампдорию», Кокорин сыграл впервые с 3 октября
В матче 15-го тура Серии A «Фиорентина» дома одержала победу над «Сампдорией» со счетом 3:1.
Фиорентина
СампдорияЧемпионат Италии: таблица и календарь
В матче 15-го тура Серии A «Фиорентина» дома одержала победу над «Сампдорией» со счетом 3:1.
Гости открыли счет на 15-й минуте благодаря точному удару Маноло Габбьядини. Отыгрались хозяева на 23-й минуте, когда счет сравнял Хосе Кальехон, а через 9 минут Душан Влахович вывел «фиалок» вперед. Перед самым перерывом окончательный результат на табло установил Риккардо Соттиль.
На 89-й минуте в игру вошел Александр Кокорин, заменивший Влаховича. Российский нападающий сыграл впервые с 3 октября и результативными действиями отметиться не успел.
В таблице итальянского чемпионата «Фиорентина» (24 очка) располагается на 6-й строчке, а «Сампдорией» (15) занимает 15-е место.