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30 ноября, источник: Sport24

«Фиорентина» победила «Сампдорию», Кокорин сыграл впервые с 3 октября

В матче 15-го тура Серии A «Фиорентина» дома одержала победу над «Сампдорией» со счетом 3:1.

Фиорентина
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Гости открыли счет на 15-й минуте благодаря точному удару Маноло Габбьядини. Отыгрались хозяева на 23-й минуте, когда счет сравнял Хосе Кальехон, а через 9 минут Душан Влахович вывел «фиалок» вперед. Перед самым перерывом окончательный результат на табло установил Риккардо Соттиль.

На 89-й минуте в игру вошел Александр Кокорин, заменивший Влаховича. Российский нападающий сыграл впервые с 3 октября и результативными действиями отметиться не успел.

В таблице итальянского чемпионата «Фиорентина» (24 очка) располагается на 6-й строчке, а «Сампдорией» (15) занимает 15-е место.

Фиорентина
3:1
Первый тайм: 3:1
Сампдория
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