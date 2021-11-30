Иосифов забил в дебютном матче за «Вильярреал»

20-летний российский хавбек появился на поле на 63-й минуте, а на 87-й забил свой первый мяч за основную команду, установив окончательный счёт в матче. «Вильярреал» вышел в следующий раунд Кубка Испании, одержав на выезде разгромную победу со счетом 8:0. До этого Иосифов отличался исключительно за второй состав команды.