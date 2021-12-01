«Ювентус» благодаря голам Дибалы и Мораты добыл победу над «Салернитаной»

«Ювентус» на выезде добыл победу над аутсайдером «Салернитаной». Открыл счет в матче нападающий Пауло Дибала на 21-й минуте матча. На 70-й минуте второй гол забил Альваро Мората. На 94-й минуте Дибала не смог реализовать пенальти.