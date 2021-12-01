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00:58 (мск), источник: Sport24

«Ювентус» благодаря голам Дибалы и Мораты добыл победу над «Салернитаной»

Сегодня проходят матчи 15-го тура Серии А.

Ювентус
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«Ювентус» на выезде добыл победу над аутсайдером «Салернитаной». Открыл счет в матче нападающий Пауло Дибала на 21-й минуте матча. На 70-й минуте второй гол забил Альваро Мората. На 94-й минуте Дибала не смог реализовать пенальти.

В параллельной игре «Верона» и «Кальяри» не смогли выявить победителя — нули на табло.

После этой игры «Ювентус» занимает 7-е место в таблице Серии А — 24 очка, «Салернитана» — 20-е (8 очков). «Верона» — 10-е (20), «Кальяри» — 19-е (9).

Салернитана
0:2
Первый тайм: 0:1
Ювентус
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