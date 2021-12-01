«Ювентус» благодаря голам Дибалы и Мораты добыл победу над «Салернитаной»
Сегодня проходят матчи 15-го тура Серии А.
Ювентус
СалернитанаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Сегодня проходят матчи 15-го тура Серии А.
«Ювентус» на выезде добыл победу над аутсайдером «Салернитаной». Открыл счет в матче нападающий Пауло Дибала на 21-й минуте матча. На 70-й минуте второй гол забил Альваро Мората. На 94-й минуте Дибала не смог реализовать пенальти.
В параллельной игре «Верона» и «Кальяри» не смогли выявить победителя — нули на табло.
После этой игры «Ювентус» занимает 7-е место в таблице Серии А — 24 очка, «Салернитана» — 20-е (8 очков). «Верона» — 10-е (20), «Кальяри» — 19-е (9).