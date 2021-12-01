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10:04 (мск), источник: Газета.Ру

На игрока «Арсенала» напали в гараже собственного дома

Бразильский защитник лондонского «Арсенала» Габриэль сумел отбиться от грабителей, требовавших отдать им ключи от автомобиля, мобильный телефон и часы. Об этом сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

23-летний игрок возвращался вместе со своим другом из ночного клуба, когда на них напали. Злоумышленники проникли в гараж, где бразилец припарковал свою машину. Один из них начал угрожать футболисту бейсбольной битой, Габриэль вступил с ним в потасовку, после чего нападавшие сбежали. Инцидент случился в конце лета, но детали стали известны только сейчас.

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Габриэль и его друг не пострадали, а суд не нашел связи между нападением и профессиональной деятельностью игрока. Вероятнее всего, грабителей привлек дорогой автомобиль.

Защитник перешел в лондонский клуб из французского «Лилля» в сентябре прошлого года за €26 млн. За «Арсенал» Габриэль сыграл в 42-х матчах и забил четыре мяча.

В ближайшем туре «канониры» дома померятся силами с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 2 декабря в 23.15 (мск).

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