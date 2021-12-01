На игрока «Арсенала» напали в гараже собственного дома

23-летний игрок возвращался вместе со своим другом из ночного клуба, когда на них напали. Злоумышленники проникли в гараж, где бразилец припарковал свою машину. Один из них начал угрожать футболисту бейсбольной битой, Габриэль вступил с ним в потасовку, после чего нападавшие сбежали. Инцидент случился в конце лета, но детали стали известны только сейчас.

Габриэль и его друг не пострадали, а суд не нашел связи между нападением и профессиональной деятельностью игрока. Вероятнее всего, грабителей привлек дорогой автомобиль.

Защитник перешел в лондонский клуб из французского «Лилля» в сентябре прошлого года за €26 млн. За «Арсенал» Габриэль сыграл в 42-х матчах и забил четыре мяча.