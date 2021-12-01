На игрока «Арсенала» напали в гараже собственного дома
Бразильский защитник лондонского «Арсенала» Габриэль сумел отбиться от грабителей, требовавших отдать им ключи от автомобиля, мобильный телефон и часы. Об этом сообщает Daily Mail.
Бразильский защитник лондонского «Арсенала» Габриэль сумел отбиться от грабителей, требовавших отдать им ключи от автомобиля, мобильный телефон и часы. Об этом сообщает Daily Mail.
23-летний игрок возвращался вместе со своим другом из ночного клуба, когда на них напали. Злоумышленники проникли в гараж, где бразилец припарковал свою машину. Один из них начал угрожать футболисту бейсбольной битой, Габриэль вступил с ним в потасовку, после чего нападавшие сбежали. Инцидент случился в конце лета, но детали стали известны только сейчас.
Габриэль и его друг не пострадали, а суд не нашел связи между нападением и профессиональной деятельностью игрока. Вероятнее всего, грабителей привлек дорогой автомобиль.
Защитник перешел в лондонский клуб из французского «Лилля» в сентябре прошлого года за €26 млн. За «Арсенал» Габриэль сыграл в 42-х матчах и забил четыре мяча.
В ближайшем туре «канониры» дома померятся силами с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 2 декабря в 23.15 (мск).