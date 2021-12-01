Левандовски за несколько дней до вручения «Золотого мяча» знал, что станет вторым

По итогам голосования «Золотой мяч» получил аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Для него эта награда стала уже седьмой в карьере. Вторым в голосовании за звание лучшего футболиста стал Роберт Левандовски, третьим — полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.

В прошлом году награда так и не нашла своего хозяина, хотя именно Левандовски считался фаворитом. На его счету был 41 забитый мяч в чемпионате Германии и пять голов в Лиге чемпионов. Выборы лучшего футболиста не состоялись из-за пандемии.