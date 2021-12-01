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10:31 (мск), источник: Газета.Ру

Левандовски за несколько дней до вручения «Золотого мяча» знал, что станет вторым

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски заранее знал, что не выиграет «Золотой мяч». Об этом сообщает Bild.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации издания, нападающий ехал на церемонию, зная, что занял второе место в голосовании.

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По итогам голосования «Золотой мяч» получил аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Для него эта награда стала уже седьмой в карьере. Вторым в голосовании за звание лучшего футболиста стал Роберт Левандовски, третьим — полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.

В прошлом году награда так и не нашла своего хозяина, хотя именно Левандовски считался фаворитом. На его счету был 41 забитый мяч в чемпионате Германии и пять голов в Лиге чемпионов. Выборы лучшего футболиста не состоялись из-за пандемии.

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