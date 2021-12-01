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14:21 (мск), источник: Sports.Ru

Главред France Football допустил, что Левандовскому могут вручить «Золотой мяч»-2020: «У него были отличные шансы на победу»

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре ответил на вопрос о возможности вручения форварду «Баварии» Роберту Левандовскому «Золотого мяча» за 2020 год.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

На церемонии, где нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выиграл «Золотой мяч»-2021, аргентинец сказал поляку: «Тебе должны вручить “Золотой мяч” за 2020-й. Все знают, что в прошлом году ты выиграл».

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«Слова Месси красивы и умны. Не нужно принимать поспешных решений. Мы можем подумать об этом [о вручении “Золотого мяча”-2020 Левандовскому], и в то же время мы должны уважать историю “Золотого мяча”, построенную на выборе. Мы не можем быть уверены в том, что Левандовски выиграл бы “Золотой мяч” в прошлом году. Мы не можем знать наверняка, потому что голосования не было. Но, честно говоря, у Левандовского были отличные шансы на победу в прошлом году», — сказал Ферре.

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