Главред France Football допустил, что Левандовскому могут вручить «Золотой мяч»-2020: «У него были отличные шансы на победу»

«Слова Месси красивы и умны. Не нужно принимать поспешных решений. Мы можем подумать об этом [о вручении “Золотого мяча”-2020 Левандовскому], и в то же время мы должны уважать историю “Золотого мяча”, построенную на выборе. Мы не можем быть уверены в том, что Левандовски выиграл бы “Золотой мяч” в прошлом году. Мы не можем знать наверняка, потому что голосования не было. Но, честно говоря, у Левандовского были отличные шансы на победу в прошлом году», — сказал Ферре.