Отомстил Роналду и выиграл всё. Как Месси взял первый «Золотой мяч»

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Лионель Месси уже второй день как семикратный обладатель «Золотого мяча». Выбор журналистов вызвал много споров — многие посчитали, что приз должен был достаться Роберту Левандовскому. А давайте вернёмся ровно на 12 лет назад. 1 декабря 2009-го Месси выиграл свой первый «Золотой мяч». Вспоминаем, как это было.

Месси шёл к «Золотому мячу» три года

Краткая предыстория. В 2007-м награда досталась Кака, но Месси уже добрался до тройки. Он в два с половиной раза превзошёл по баллам Дидье Дрогба и отстал от Криштиану Роналду всего на 22 очка. Тогда никто ещё не знал, что скоро наступит эра аргентинца и португальца.

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В 2008-м до «Золотого мяча» добрался Роналду. «Манчестер Юнайтед», за который тогда выступал Криштиану, блистал и взял требл, а сам португалец повторил рекорд Алана Ширера по количеству голов в сезоне АПЛ (31). Кстати, на пути к финалу Лиги чемпионов «МЮ» выбил «Барселону» — явно один из решающих факторов в голосовании. Роналду набрал 446 баллов, Месси — 281. 1:0 в пользу португальца (ненадолго).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5kTDp0HYaj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5kTDp0HYaj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5kTDp0HYaj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by UEFA Champions League (@championsleague)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После ухода Роналдиньо Лео окончательно стал главной звездой «Барсы»

Летом 2008-го «Барселону» возглавил Хосеп Гвардиола. Первым делом молодой тренер избавился от двух звёзд — Деку и Роналдиньо. Оба были лидерами, но Пепа не устраивало их отношение к делу и режиму. От Роналдиньо 10-й номер перешёл к Месси, и аргентинец засверкал ещё ярче.

Лео начал зажигать с первых же игр Примеры. Кстати, забавно, но в первом официальном матче под руководством Гвардиолы — в 1-м туре с «Нумансией» — сине-гранатовые проиграли. Зато за весь оставшийся чемпионат поражений было всего два. Месси же настрелял в 31 матче 23 гола и сделал 11 ассистов. Да, тогда безумных рекордов ещё не было, так что цифры более чем крутые. Ну, а «Барса» спокойно выиграла титул с отрывом от «Реала» в 9 очков.

В Лиге чемпионов тоже всё было супер (9+5 в 12 матчах). Месси зажигал на групповом этапе, а в плей-офф поучаствовал в избиении «Баварии». Правда, в полуфинале Лео не сверкнул — чудом пройти «Челси» удалось только благодаря голу Андреса Иньесты на последних секундах. Зато Месси выдал шоу в финале с «Манчестер Юнайтед» (2:0). Лицо двухметрового Эдвина ван дер Сара, беспомощно наблюдающего за тем, как «малыш» Лео забивает ему головой, — это уже давно классика. А ещё Месси взял реванш у Роналду. Теперь фаворитом был уже он.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B-WoccIK5Pc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B-WoccIK5Pc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B-WoccIK5Pc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге 2009-й стал годом «Барселоны». Шесть трофеев (добавились Кубок и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира) — каталонцы выиграли всё, что только можно.

Первый «Золотой мяч» Месси взял сразу с крутым рекордом

В конце года Месси вручили «Золотой мяч». Первый в карьере приз стал для него особенным по многим причинам. Прежде всего (и это может удивить), Лео оказался первым воспитанником «Барселоны», которому покорилась эта награда. Кроме того, Месси не просто выиграл голосование, а разбомбил конкурентов. Устрашающие 473 балла и рекордный отрыв от второго места, где, конечно, был Роналду, в 240 очков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CIP-Y-MHMXt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CIP-Y-MHMXt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CIP-Y-MHMXt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Получив приз, Месси признался, что ожидал увидеть себя в топе списка. Но кое-что Лео всё же удивило:

«Если говорить откровенно, я знал, что вхожу в число фаворитов, потому что “Барселона” провела год очень плодовито. Но я не ожидал, что отрыв будет таким большим. “Золотой мяч” очень важен для меня. Все, кто выигрывал этот приз, были великими футболистами. И некоторые из великих никогда его не получали. Для меня победа — большая честь. Я посвящаю её своей семье, которая всегда была рядом, когда мне это требовалось, и переживала даже больше, чем я».

Что было дальше

А дальше были ещё три подряд «Золотых мяча» для Месси. Хотя статистика Лео становилась всё более инопланетной, количество вопросов к голосованию только росло. В 2010-м приз вполне мог достаться Иньесте, который тоже сверкал в «Барселоне», но вдобавок стал чемпионом мира с Испанией. Или Уэсли Снейдеру, который выдал пиковый год, выиграл с «Интером» Лигу чемпионов (выбив по пути Месси с Иньестой) и добрался до финала чемпионата мира.

В 2011 году претензий к голосовавшим практически не было, но в 2012-м вновь полыхнуло. Месси получил «Золотой мяч», хотя не добился успехов в плане трофеев. Его главное достижение — 91 гол за календарный год. Так пал рекорд легендарного Герда Мюллера, который в своё время настрелял 85. А прокатили снова Иньесту. Андрес не только блистал в «Барселоне» рядом с Лео, но и выиграл с Испанией второй чемпионат Европы подряд.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5hmZMDj2M8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5hmZMDj2M8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5hmZMDj2M8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Bleacher Report Football (@brfootball)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2015-м победу Месси признали практически все. А в 2019-м снова возникли вопросы. Опередить Вирджила ван Дейка аргентинцу помогли голоса из наименее развитых в футбольном плане уголков Земли. Европа же отдала предпочтение голландцу, который выиграл Лигу чемпионов и умудрился стать главной звездой «Ливерпуля» при живых Мохамеде Салахе и Садио Мане.

И вот теперь новая глава. Можно только представить, насколько будничным событием для Месси стал выигрыш «Золотого мяча». 12 лет назад всё точно было иначе.