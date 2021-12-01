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19:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Белоруссия выразила протест по высылке Базанова из Чехии

МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Временный поверенный в делах Чехии в Белоруссии Петер Галакса был вызван в МИД Белоруссии из-за ситуации с высылкой Прагой главы Белорусской федерации футбола (БФФ) Владимира Базанова, Минск выразил протест и потребовал разъяснений от чешской стороны, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

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Источник: Спорт РИА Новости

Базанов и его жена были высланы из Чехии в среду, где днем ранее их задержали из-за нарушения действующих в республике противоэпидемических мер, сообщили РИА Новости в полиции Моравско-Силезского края, на территории которого произошло задержание. Базанов прибыл в республику в связи с проведением матча футболисток сборных Чехии и Белоруссии. При этом матч квалификации чемпионата мира ФИФА 2023 года с участием национальных сборных Чехии и Белоруссии, который должен был состоятся в Опаве 30 ноября, перенесен на июнь 2022 года. Данное решение принято УЕФА с учетом официального обращения Чешской футбольной ассоциации и после согласования с Ассоциацией «Белорусская федерация футбола».

«Сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах Чехии в Беларуси Петер Галакса. Нами выражен решительный протест в адрес официальной Праги в связи с ситуацией, произошедшей с Базановым на территории Чехии 30 ноября 2021 года. МИД Беларуси потребовал от чешской стороны соответствующих разъяснений», — сказал Глаз.

Он добавил, что председатель БФФ Базанов уже находится на пути в Белоруссию.

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