Белоруссия выразила протест по высылке Базанова из Чехии

Базанов и его жена были высланы из Чехии в среду, где днем ранее их задержали из-за нарушения действующих в республике противоэпидемических мер, сообщили РИА Новости в полиции Моравско-Силезского края, на территории которого произошло задержание. Базанов прибыл в республику в связи с проведением матча футболисток сборных Чехии и Белоруссии. При этом матч квалификации чемпионата мира ФИФА 2023 года с участием национальных сборных Чехии и Белоруссии, который должен был состоятся в Опаве 30 ноября, перенесен на июнь 2022 года. Данное решение принято УЕФА с учетом официального обращения Чешской футбольной ассоциации и после согласования с Ассоциацией «Белорусская федерация футбола».