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20:29 (мск), источник: Vesti.kz

Назван самый дорогой футболист КПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Астана"

Лидерство в списке сохранил полузащитник «Астаны» Тигран Барсегян, стоимость которого оценивается в 2,5 миллиона евро. Вторым идет хавбек «Кайрата» Яцек Гуральский, который потерял в цене 500 тысяч евро (1,8 миллиона евро).

Третье-четвертое места делят защитник Нуралы Алип («Кайрат») и нападающий «Тобола» Игорь Сергеев (по 1,7 миллиона евро). Причем форвард костанайцев подорожал на 200 тысяч евро.

Также в топ-10 самых дорогих игроков КПЛ вошли:
5−6. Раде Дугалич («Кайрат») — 1,5 миллиона евро (- 200 тысяч);
5−6. Хосе Канте («Кайрат») — 1,5 миллиона евро (+ 500);
7−8. Дино Миканович («Кайрат») — 1,4 миллиона евро (- 600);
7−8. Абзал Бейсебеков («Астана») — 1,4 миллиона евро;
9−10. Небойша Косович («Кайрат») — 1,3 миллиона евро (+300);
9−10. Алекса Аманович («Тобол») — 1,3 миллиона евро.

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