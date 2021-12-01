Назван самый дорогой футболист КПЛ

Лидерство в списке сохранил полузащитник «Астаны» Тигран Барсегян, стоимость которого оценивается в 2,5 миллиона евро. Вторым идет хавбек «Кайрата» Яцек Гуральский, который потерял в цене 500 тысяч евро (1,8 миллиона евро).

Третье-четвертое места делят защитник Нуралы Алип («Кайрат») и нападающий «Тобола» Игорь Сергеев (по 1,7 миллиона евро). Причем форвард костанайцев подорожал на 200 тысяч евро.