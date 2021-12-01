Назван самый дорогой футболист КПЛ
Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Лидерство в списке сохранил полузащитник «Астаны» Тигран Барсегян, стоимость которого оценивается в 2,5 миллиона евро. Вторым идет хавбек «Кайрата» Яцек Гуральский, который потерял в цене 500 тысяч евро (1,8 миллиона евро).
Третье-четвертое места делят защитник Нуралы Алип («Кайрат») и нападающий «Тобола» Игорь Сергеев (по 1,7 миллиона евро). Причем форвард костанайцев подорожал на 200 тысяч евро.
Также в топ-10 самых дорогих игроков КПЛ вошли:
5−6. Раде Дугалич («Кайрат») — 1,5 миллиона евро (- 200 тысяч);
5−6. Хосе Канте («Кайрат») — 1,5 миллиона евро (+ 500);
7−8. Дино Миканович («Кайрат») — 1,4 миллиона евро (- 600);
7−8. Абзал Бейсебеков («Астана») — 1,4 миллиона евро;
9−10. Небойша Косович («Кайрат») — 1,3 миллиона евро (+300);
9−10. Алекса Аманович («Тобол») — 1,3 миллиона евро.