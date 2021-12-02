«Дженоа» под руководством Шевченко уступил «Милану» в матче чемпионата Италии по футболу

«Дженоа» провел третий матч под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко. В период игровой карьеры он выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, а также с 2008 по 2009 год. В составе клуба Шевченко стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии. В 2004 украинец получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.