«Дженоа» под руководством Шевченко уступил «Милану» в матче чемпионата Италии по футболу
ТАСС, 2 декабря. «Милан» в гостях со счетом 3:0 разгромил «Дженоа» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Генуе.
ТАСС, 2 декабря. «Милан» в гостях со счетом 3:0 разгромил «Дженоа» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Генуе.
В составе победителей голы забили Златан Ибрагимович (10-я минута) и Жуниор Мессиас (45+2, 61).
«Дженоа» провел третий матч под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко. В период игровой карьеры он выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, а также с 2008 по 2009 год. В составе клуба Шевченко стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии. В 2004 украинец получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.
«Милан» поднялся на вторую строчку чемпионата Италии, команда набрала 35 очков. «Дженоа» с 10 очками идет в зоне вылета из серии A, занимая 18-е место. В следующем туре «Милан» дома встретится с «Салернитаной» 4 декабря. «Дженоа» днем позже сыграет в Турине с «Ювентусом».
В параллельном матче лидер чемпионата «Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло» со счетом 2:2. Также в среду «Болонья» обыграла «Рому» (1:0), а «Интер» оказался сильнее «Специи» (2:0).