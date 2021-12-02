«Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в матче чемпионата Англии по футболу

Забитыми голами в составе «Ливерпуля» отметились Джордан Хендерсон (9-я минута), Мохаммед Салах (19, 64), Диогу Жота (79). У «Эвертона» отличился Демарай Грей (38).
В рамках чемпионата Англии команды встретились в 205-й раз. «Ливерпуль» одержал 79-ю победу, «Эвертон» был сильнее в 58 играх. Вничью завершились 68 встреч.
«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице, команда Юргена Клоппа набрала 31 очко. «Эвертон» идет 14-м с 15 очками.
В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном» 4 декабря. «Эвертон» 6 декабря на своем поле встретится с «Арсеналом».
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