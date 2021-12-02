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01:29 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 2 декабря. «Ливерпуль» обыграл «Эвертон» со счетом 4:1 в гостевом матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.

Ливерпуль
Эвертон
Челси
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Забитыми голами в составе «Ливерпуля» отметились Джордан Хендерсон (9-я минута), Мохаммед Салах (19, 64), Диогу Жота (79). У «Эвертона» отличился Демарай Грей (38).

Футбол

Англия 2021/2022
Тур 14, 2.12.2021, 23:15

Манчестер Юнайтед-Арсенал-

В рамках чемпионата Англии команды встретились в 205-й раз. «Ливерпуль» одержал 79-ю победу, «Эвертон» был сильнее в 58 играх. Вничью завершились 68 встреч.

«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице, команда Юргена Клоппа набрала 31 очко. «Эвертон» идет 14-м с 15 очками.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном» 4 декабря. «Эвертон» 6 декабря на своем поле встретится с «Арсеналом».

Результаты других матчей:

  • «Вест Хэм» — «Брайтон» — 1:1;.
  • «Вулверхэмптон» — «Бёрнли» — 0:0;.
  • «Саутгемптон» — «Лестер» — 2:2;.
  • «Уотфорд» — «Челси» — 1:2;.
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1:2.

Эвертон
1:4
Первый тайм: 1:2
Ливерпуль
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