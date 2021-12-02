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01:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«ПСЖ» сыграл вничью с «Ниццей» в матче Лиги 1

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» сыграл на своем поле вничью с «Ниццей» в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.

ПСЖ
НиццаЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в среду на «Парк де Пренс», завершилась со счетом 0:0.

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Перед началом матча форвард парижан Лионель Месси, вышедший в стартовом составе, продемонстрировал фанатам свой седьмой в карьере «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года по версии France Football, лауреатом которого он стал в понедельник. Также в презентации участвовал вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, продемонстрировавший фанатам приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина.

«ПСЖ» набрал 41 очко и продолжает лидировать в таблице Лиги 1. «Ницца» (27 очков) идет на четвертой строчке.

Результаты других матчей тура:

  • «Клермон» — «Ланс» — 2:2,
  • «Лион» — «Реймс» — 1:2,
  • «Нант» — «Марсель» — 0:1,
  • «Ренн» — «Лилль» — 1:2.

ПСЖ
0:0
Первый тайм: 0:0
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