«ПСЖ» сыграл вничью с «Ниццей» в матче Лиги 1

Перед началом матча форвард парижан Лионель Месси, вышедший в стартовом составе, продемонстрировал фанатам свой седьмой в карьере «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года по версии France Football, лауреатом которого он стал в понедельник. Также в презентации участвовал вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, продемонстрировавший фанатам приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина.