«ПСЖ» сыграл вничью с «Ниццей» в матче Лиги 1
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» сыграл на своем поле вничью с «Ниццей» в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.
ПСЖ
НиццаЧемпионат Франции: таблица и календарь
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» сыграл на своем поле вничью с «Ниццей» в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в среду на «Парк де Пренс», завершилась со счетом 0:0.
Перед началом матча форвард парижан Лионель Месси, вышедший в стартовом составе, продемонстрировал фанатам свой седьмой в карьере «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года по версии France Football, лауреатом которого он стал в понедельник. Также в презентации участвовал вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, продемонстрировавший фанатам приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина.
«ПСЖ» набрал 41 очко и продолжает лидировать в таблице Лиги 1. «Ницца» (27 очков) идет на четвертой строчке.
Результаты других матчей тура: