Андрей Шевченко высказался о разгромном поражении «Дженоа» в матче с «Миланом»
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Миланом».
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Миланом».
«У нас много травмированных игроков, что, безусловно, доставило нам много проблем. Посмотрим после этой игры, потому что у Николо Ровеллы была проблема, и мы надеемся, что она несерьёзная — но нам пришлось заменить его, завтра у него будет обследование. Мы создавали моменты, но всегда трудно противостоять большой команде. Естественно, “Милан” очень сильно давил, и мы старались создать им проблемы, действительно создавали моменты — однако на данный момент “Милан” является очень сильным клубом», — приводит слова Шевченко со ссылкой на Football Italia.
«Милан» набрал 35 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Дженоа» (10) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Наполи», набравший в 15 встречах 36 очков.