Андрей Шевченко высказался о разгромном поражении «Дженоа» в матче с «Миланом»

«У нас много травмированных игроков, что, безусловно, доставило нам много проблем. Посмотрим после этой игры, потому что у Николо Ровеллы была проблема, и мы надеемся, что она несерьёзная — но нам пришлось заменить его, завтра у него будет обследование. Мы создавали моменты, но всегда трудно противостоять большой команде. Естественно, “Милан” очень сильно давил, и мы старались создать им проблемы, действительно создавали моменты — однако на данный момент “Милан” является очень сильным клубом», — приводит слова Шевченко со ссылкой на Football Italia.