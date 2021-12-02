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10:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Шевченко высказался о разгромном поражении «Дженоа» в матче с «Миланом»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Миланом».

Дженоа
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Источник: Reuters

«У нас много травмированных игроков, что, безусловно, доставило нам много проблем. Посмотрим после этой игры, потому что у Николо Ровеллы была проблема, и мы надеемся, что она несерьёзная — но нам пришлось заменить его, завтра у него будет обследование. Мы создавали моменты, но всегда трудно противостоять большой команде. Естественно, “Милан” очень сильно давил, и мы старались создать им проблемы, действительно создавали моменты — однако на данный момент “Милан” является очень сильным клубом», — приводит слова Шевченко со ссылкой на Football Italia.

«Милан» набрал 35 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Дженоа» (10) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Наполи», набравший в 15 встречах 36 очков.

Дженоа
0:3
Первый тайм: 0:2
Милан
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