Еще один футбольный клуб может сняться с КПЛ

«В кулуарах стали поговаривать о возможном снятии с чемпионата “Ордабасы”. Финансовые проблемы клуба никак не решаются, долги у шымкентцев огромные, и они имеются не только перед игроками, но и перед государством (налоги и прочее). К тому же на следующий год бюджет клуба акимат также увеличивать не намерен, он останется на уровне 1,3 миллиарда тенге, что не позволит руководству погасить часть долгов за счет этих денег.



Пока этот вопрос обсуждается лишь в теории, но все же обсуждается. Футболисты уже устали ждать своих кровных, которые они не получали с апреля этого года. И если до конца года долги не начнут гасить, то они могут начать массово обращаться в юридические органы КФФ и ФИФА. А это, как вы знаете, чревато еще и трансферным баном», — пишет источник.