Кавани хочет перейти в «Барселону» летом 2022 года

«Барселона» также заинтересована в подписании форварда, который по окончании нынешнего сезона станет свободным агентом. Испанский клуб имеет ограниченный бюджет, поэтому рассматривает подписание игрока летом 2022 года.

Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги уругвайский нападающий забил один гол в пяти матчах. В настоящее время игрок восстанавливается после травмы. Ранее Кавани играл за «ПСЖ», «Наполи», «Палермо» и «Данубио». Transfermarkt оценивает уругвайского игрока в € 6 млн.