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19:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Кавани хочет перейти в «Барселону» летом 2022 года

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не планирует продлевать контракт с английским клубом, истекающий следующим летом. Уругваец планирует перейти в испанскую «Барселону».

Барселона
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Источник: AP 2021

«Барселона» также заинтересована в подписании форварда, который по окончании нынешнего сезона станет свободным агентом. Испанский клуб имеет ограниченный бюджет, поэтому рассматривает подписание игрока летом 2022 года.

Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги уругвайский нападающий забил один гол в пяти матчах. В настоящее время игрок восстанавливается после травмы. Ранее Кавани играл за «ПСЖ», «Наполи», «Палермо» и «Данубио». Transfermarkt оценивает уругвайского игрока в € 6 млн.

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