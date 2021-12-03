Роналду забил 800-й гол в карьере

Футболист забил гол в игре 14-го тура Английской премьер-лиги с «Арсеналом». Согласно многим статистическим ресурсам, в том числе Международной федерации футбола (ФИФА) и Фонда спортивной статистики (RSSSF), рекордсменом по этому показателю является австрийский и чехословацкий форвард Йозеф Бицан (805 голов).