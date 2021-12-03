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00:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду забил 800-й гол в карьере

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Португальский нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» отличился 800-й раз в карьере.

Манчестер Юнайтед
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Футболист забил гол в игре 14-го тура Английской премьер-лиги с «Арсеналом». Согласно многим статистическим ресурсам, в том числе Международной федерации футбола (ФИФА) и Фонда спортивной статистики (RSSSF), рекордсменом по этому показателю является австрийский и чехословацкий форвард Йозеф Бицан (805 голов).

Во время загрузки произошла ошибка.

Роналду 36 лет, на клубном уровне он забил 685 голов, за сборную Португалии — 115 голов (мировой рекорд).

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