«Лацио» и «Удинезе» забили на двоих восемь голов в матче Серии А
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Лацио» на своем поле сыграл вничью с «Удинезе» в 15-м туре национального чемпионата.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Лацио» на своем поле сыграл вничью с «Удинезе» в 15-м туре национального чемпионата.
Игра завершилась со счетом 4:4. По ходу матча «Удинезе» вел — 2:0 и 3:1. При счете 3:3 на 57-й минуте был удален футболист «Лацио», а через 12 минут — игрок «Удинезе». На 82-й минуте отличился защитник «Лацио» Франческо Ачерби, «Удинезе» отыгрался на девятой добавленной минуте, после чего в составе клуба был удален еще один игрок. За «Удинезе» 75 минут на поле провел бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао.
В турнирной таблице «Лацио» идет девятым, набрав 22 очка. «Удинезе» располагается на 14-й строчке с 16 очками. В следующем туре «Лацио» в гостях сыграет с «Сампдорией» 5 декабря, «Удинезе» днем позднее на выезде встретится с «Эмполи».