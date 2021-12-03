«Лацио» и «Удинезе» забили на двоих восемь голов в матче Серии А

Игра завершилась со счетом 4:4. По ходу матча «Удинезе» вел — 2:0 и 3:1. При счете 3:3 на 57-й минуте был удален футболист «Лацио», а через 12 минут — игрок «Удинезе». На 82-й минуте отличился защитник «Лацио» Франческо Ачерби, «Удинезе» отыгрался на девятой добавленной минуте, после чего в составе клуба был удален еще один игрок. За «Удинезе» 75 минут на поле провел бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао.