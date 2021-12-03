Роналду пробил 800 голов и усмирил «Арсенал». Дальше в «МЮ» — эра Рангника

Чужеродный тренер

Накануне матча на The Athletic вышел текст с любопытной мыслью: «Среди клубов топ-6 “Арсенал” сейчас резко выделяется главным тренером. Если “Манчестер Юнайтед” летом действительно назначит Маурисио Покеттино, то можно будет говорить о тенденции: пять из шести команд “большой шестерки” будут возглавлять признанные тренеры — Пеп Гвардиола в “Манчестер Сити”, Юрген Клопп в “Ливерпуле”, Томас Тухель в “Челси”, Антонио Конте в “Тоттенхэме”, а аргентинец будет в “МЮ”. Артета, в отличие от них, все еще учится этой работе».

И правда, в Англии сменилась тенденция. Если раньше топ-клубы нередко назначали своих бывших футболистов без опыта (Уле Гуннар Сульшер, Фрэнк Лэмпард, сам Артета), то сейчас даже во главе «Эвертона», «Лестера» и «Уотфорда» заслуженные люди. Испанец в «Арсенале» выглядит слегка несовременно, и тем важнее для него зацепиться за зону Лиги чемпионов в этом сезоне. Если лондонцы снова не попадут в еврокубки, то Артету с высокой вероятностью уволят.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--23516159c86a78e8dd61" data-vnd="23516159c86a78e8dd61" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=23516159c86a78e8dd61" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Перестановки в составах

А что же Ральф Рангник? Бывший руководитель по спорту и развитию «Локомотива» из-за проблем с получением рабочей визы дебютирует в роли главного тренера «МЮ» лишь в воскресенье, когда на «Олд Траффорд» приедет «Кристал Пэлас». Тем не менее в четверг немец на стадион пришел, хотя руководил командой все еще Майкл Кэррик.

И если в предыдущей встрече с «Челси» Кэррик решил оставить в запасе Криштиану Роналду, то на этот раз вернул его в стартовый состав. А с ним и Далота с Магуайром, что смутило болельщиков «МЮ» в соцсетях. Капитан пропускал игру с «Челси» из-за дисквалификации, зато солидный матч на «Стэмфорд Бридж» провел Байи. Однако Кэррик решил вернуть Магуайра в основу и перевел Байи в запас.

У «Арсенала» тоже были сюрпризы в основе: не совсем готовый к матчу Сака остался в резерве, как и Локонга. А с первых минут появился Эль-Ненни — до этого в текущем чемпионате египтянин выходил лишь на замену.

Курьезный гол

«Арсенал» в предыдущих шести матчах АПЛ не уступал «МЮ». И сейчас тоже начал смело — бомбардировал ворота хозяев угловыми, один из которых и привел к одному из самых резонансных голов сезона. Внешне все просто: во время подачи стандарта Фред наступил на ногу Де Хеа, и испанец упал и схватился за нее. Арбитр Мартин Аткинсон не увидел, что голкиперу требуется помощь, игра продолжилась, и Смит-Роу из-за штрафной пробил по воротам. И попал.

Аткинсон долго общался с видеоассистентами, пока Де Хеа оказывали помощь. И помощники судьи подсказали ему, что нарушения со стороны футболистов «Арсенала» нет, а значит, мяч должен быть засчитан.

И тут уместно разобрать этическую сторону эпизода. Неясно, видел ли Смит-Роу лежащего голкипера, но футболисты «Арсенала» и Артета искренне праздновали успех. Понятно, что у Де Хеа не было шансов отразить мяч, но он наверняка справился бы с подобным ударом, если бы не получил повреждение. Стоило ли Артете в такой ситуации указать игрокам, чтобы они пропустили мяч? Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса в апреле 2019-го в подобной ситуации позволил игрокам «Астон Виллы» забить. Там на газоне лежал даже не вратарь, а полевой футболист, но аргентинский тренер посчитал гол своей команды нечестным. Тут Артета промолчал, так что о фейр-плей речи быть не может.

Юбилей Криштиану

Гол разозлил «Юнайтед». Если в первые 15 минут хозяева играли академично, то затем понеслись вперед. Кажется, хозяева даже перенастроились — к примеру, Роналду в паре эпизодов пытался бить через себя, когда ситуация того не требовала. Важно, что после гола «Арсенала» «МЮ» перестал реагировать на травмы гостей: по ходу первого тайма было два эпизода, когда лондонцы получали повреждения во время атак «Юнайтед», но они продолжались.

Гол хозяева все же забили: Фред исправился, отдав результативную передачу на Бруну Фернандеша. А вскоре после перерыва «МЮ» отпраздновал и юбилей: Криштиану вывел «Юнайтед» вперед, а заодно оформил 800-й гол в карьере.

Следом Роналду открыл и девятую сотню точным ударом с пенальти, но между двумя мячами португальца уместился гол Эдегора. Правда, сам норвежец вскоре и сфолил в своей штрафной — Аткинсон назначил 11-метровый только спустя некоторое после подсказки ВАР, но все-таки принял верное решение. Роналду сделал счет 3:2.

С обороной в этой игре проблемы возникали у обеих команд, так что обилие голов неудивительно. Но, пожалуй, «Арсенал» не заслуживал поражения, и счет 3:3 был бы логичен. Однако Де Хеа был против — именно он отбил выстрел Обамеянга в упор в концовке и спас три очка для «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» все-таки удержали важнейшую победу и сократили отставание от зоны Лиги чемпионов до трех очков. Уже в конце недели начинается эпоха Ральфа Рангника.