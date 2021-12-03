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10:24 (мск), источник: Sport24

Нападающий встал в ворота в серии пенальти — и его команда прошла дальше в Кубке! Топ-сюжет из Турции

Классная игра от экс-футболиста «МЮ».

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Источник: Sport24

Матч четвёртого раунда Кубка Турции между «Хатайспором» и «Эюпспором» выдался очень жарким. Самые интересные моменты произошли уже под конец игры. Нападающий хозяев Маме Бирам Диуф заменил в воротах двух удалённых голкиперов, а потом героически затащил серию пенальти. Рассказываем, как ему это удалось.

Экс-форварду «МЮ» не смогли забить два пенальти в послематчевой серии. Он угадал направление почти всех ударов

«Эюпспор» открыл счёт уже на 19-й минуте усилиями защитника Юнеса Кескина. А вот хозяева смогли отыграться только во втором тайме благодаря точному удару Фатиха Куручука. Уже в компенсированное время в матче произошёл эпизод, которого не ждал никто. Вратарь «Хатайспора» Абдулла Ягитер рискнул и вышел из ворот, срубив нападающего гостей. Главный арбитр вытащил красную карточку, справедливо удалив голкипера с поля за столь опасную игру.

Оказалось, в основное время матча «Хатайспор» уже использовал все пять замен. В ворота ненадолго пришлось встать нападающему Маме Диуфу, известного по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Ганновер» и «Сток Сити».

Из-за ничейного результата игра перешла в дополнительное время. Здесь у «Хатайспора» появилась возможность произвести замену, и на поле вышел 23-летний голкипер Явуз Бойар. Но уже на 120-й минуте его тоже удалили за грубый фол.

«Хатайспор» остался вдевятером, а в ворота опять отправился Диуф, но теперь уже на серию пенальти. Сначала сенегалец первым реализовал 11-метровый, а затем встал в рамку, угадав направление почти всех ударов игроков «Эюпспора». Двое из них промазали, и «Хатайспор» вышел в 1/16 финала Кубка Турции. В чемпионате у них тоже всё отлично — после 14 туров клуб Диуфа занимает третье место в турнирной таблице.

Во время загрузки произошла ошибка.

В мае этого года аналогичный случай произошёл в Марокко. Опорный полузащитник «Могреб Титуан» Адил Эль-Хасснауи встал в ворота, отбил два пенальти и вывел свою команду в полуфинал Кубка страны.

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