Столичный апгрейд: «Астана» справилась с трансферным баном и усиливается на будущий сезон
Возвращение шестикратных чемпионов?
Возвращение шестикратных чемпионов?
В августе Тастанбек Есентаев стал исполняющим обязанности генерального директора футбольного клуба «Астана».
После ряда перестановок в стане столичной команды, эксперты и болельщики скептически отнеслись к такому назначению. Ведь у нового руководителя не совсем футбольное прошлое.
Хотя бывший гендир Давид Лория как раз был экс-футболистом, что нравилось астанинским любителям футбола.
Со стороны кажется, что «Астана» пытается перезагрузиться после двух лет без чемпионских медалей. Трезво взглянем на ситуацию вокруг «Астаны», которая с каждым днем обсуждается все больше и больше.
Андрей Тихонов, при всем уважении к его персоне, за полтора сезона не привел столичных к седьмому чемпионству или любому другому трофею. Плюс к этому, экс-спартаковец заработал двухлетнюю дисквалификацию за демарш команды во время матча с «Кайратом».
5 ноября «Астана» официально попрощалась с Андреем Тихоновым. После него команду тренировал Владимир Ежуров.
Сменил Андрея Владимировича сербский специалист Срджан Благоевич, подписав контракт с клубом на два года.
«На родине Благоевич возглавлял различные клубы и имеет богатый тренерский опыт. Последним местом работы тренера является актауский “Каспий”, вместе с которым он проработал в течение двух сезонов и сумел выстроить команду крепкого уровня», — представила его пресс-служба «Астаны».
Покинувший «моряков» тренер следом обратился к бывшему клубу и поблагодарил актаусцев за теплый прием.
— Вы помогали клубу расти, помогли мне чувствовать себя комфортно в Актау, вы помогли мне почувствовать себя гражданином Казахстана! Вы помогли мне развиваться, как тренеру.
А затем новоиспеченный коуч «Астаны» дал интервью клубному медиа, где признался, что это большой шаг в его карьере.
— Я очень рад, что стал главным тренером «Астаны». Это большой вызов для меня, и я уверен, что наш тренерский штаб даст что-то новое «Астане», а «Астана» поможет мне прогрессировать на тренерском пути. Мы уже разговаривали с руководством о планах и можно сказать, что мы начинаем с нуля.
Понимая, что он попал в большой клуб с большими задачами, Благоевич первым делом принялся налаживать отношения с ветеранами коллектива.
— Думаю, я поговорю с Антонио Рукавиной и Жарко Томашевичем, попытаюсь уговорить их остаться в клубе еще на год и помочь команде.
Кроме серба и черногорца, в команде имеется лучший голеодор КПЛ последних лет — хорват Марин Томасов. Следует учитывать, что у хавбека есть действующий контракт с клубом и, по всей видимости, никуда он пока не уйдет.
А вот другой лидер дружины — армянин Тигран Барсегян, скорее всего, покинет команду. Его сватают в словацкий «Слован», где главенствует Владимир Вайсс, бывший тренер «Кайрата».
В итоге Срджан Благоевич встретился с Антонио Рукавиной в Сербии и лично передал национальный презент от клуба.
Напоминаем, что Рукавина играл в «Астане» с 2018 по 2021 годы. В этом году сербский игрок объявил о завершении карьеры.
Почему мы говорим именно о балканцах? В последнее время часто пишут, что Благоевич хочет заманить к себе бывших подопечных: Марко Милошевича и Стефана Букораца. Также называется имя макендонца Алексы Амановича из «Тобола». Что ж, увидим, что получится.
Помимо вышеуказанных игроков, «Астана» намерена усилиться и казахстанскими футболистами.
Серебряные призеры минувшего сезона заинтересованы в услугах 23-летнего защитника «Кызыл-Жара» и сборной Казахстана Алибека Касыма. Также за него борьбу ведут, как сообщают СМИ, подмосковные «Химки».
По неофициальной информации, полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат подписал долгосрочное соглашение с «Астаной». Хотя его практически отправляли в «Актобе» к Владимиру Муханову, при котором игрок начинал свою карьеру.
Сейчас становится ясно, что вратарь Дмитрий Непогодов и испанский защитник Кадете Лопес покинули клуб по истечению трудовых соглашений. Официально нет в команде Валерия Чуперки. Близок уход из стана вице-чемпионов другого голкипера Александра Заруцкого, с которым пока не удается договориться по новому контракту.
В случае отбытия Барсегяна в «Слован», видится потенциальный трансфер Романа Муртазаева, который не чужой для астанинцев. К тому же, накануне он покинул калининградскую «Балтику».
В любом случае, самый стабильный в плане финансов клуб не должен остаться без годных трансферов. В этом отношении Благоевичу, видимо, будет дан карт-бланш.
Трансферы в скором времени «Астана» может уже регистрировать. По неподтвержденной информации, ФИФА отменила трансферный запрет на подписание новых игроков для столичной «Астаны».
Ранее на клуб наложили бан на регистрацию новых футболистов за долги перед экс-игроками — румыном Дорином Ротариу и исландцем Рунаром Сигурьонссоном.
В Нур-Султане «Астана» провела пресс-бранч с представителями СМИ с участием генерального директора клуба Тастанбека Есентаева, генерального директора Фонда поддержки спорта и туризма Казахстана Асхата Сейсембека, исполнительного директора клуба Санжара Сейтказинова и представителей казахстанской спортивной журналистики.
По сообщениям журналиста Ермухамеда Маулена, речь во время бранча шла об итогах прошлого сезона и о ближайших планах клуба: руководство команды сообщило о погашении долгов, о планах строительства теплого тренировочного центра и маленького стадиона для игр первого и второго дивизионов Казахстана.
Хочется надеяться, что в «Астане» наконец-то все налаживается и совсем скоро мы увидим ее в групповых стадиях еврокубков.
Как в старые добрые времена.
Мерей Ерсайынулы