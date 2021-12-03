Глеб Жердев — о чемпионате Беларуси: Сильным его, конечно, сложно назвать

— Сейчас сборная на сложном этапе, много негатива льется, откровенный стёб. В такой атмосфере играть и показывать хорошую игру очень сложно. По играм и статистике видим, что сборная не на высоте и уровень не улучшается. Вижу изменение состава сборной, идет омоложение, привлекается много молодых игроков. Думаю, что это хорошо, но мне кажется, что быстрого результата не будет. Нужен уникальный тренер, который сможет грамотно подобрать игроков, сплотить и зарядить их на победу!