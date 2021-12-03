Глеб Жердев — о чемпионате Беларуси: Сильным его, конечно, сложно назвать
Хавбек «Славии» Глеб Жердев поделился мнением о сборной Беларуси и местном чемпионате.
Хавбек «Славии» Глеб Жердев поделился мнением о сборной Беларуси и местном чемпионате.
— Может, у вас сформировалось мнение про сборную Беларуси?
— Сейчас сборная на сложном этапе, много негатива льется, откровенный стёб. В такой атмосфере играть и показывать хорошую игру очень сложно. По играм и статистике видим, что сборная не на высоте и уровень не улучшается. Вижу изменение состава сборной, идет омоложение, привлекается много молодых игроков. Думаю, что это хорошо, но мне кажется, что быстрого результата не будет. Нужен уникальный тренер, который сможет грамотно подобрать игроков, сплотить и зарядить их на победу!
— Что ответите тем, кто говорит, что чемпионат слабый?
— Все относительно. Сильным его, конечно, тоже сложно назвать.
— Кто на ваш взгляд лучший футболист чемпионата?
— Я бы выделил Дембо Дарбо, Андрея Соловья…
— А лучший тренер?
— Тренер «Славии», — отметил Жердев в интервью news.pm.by.