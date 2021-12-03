Новый тренер «Манчестер Юнайтед» оценил форму 36-летнего Роналду

«Я никогда не видел игрока его возраста в такой физической форме», — признался специалист. Тренер назвал 36-летнего португальца потрясающим профессионалом и отметил, что тот по-прежнему с легкостью решает исход матчей. Рангник также положительно оценил, что при этом развивается не только один футболист, но и команда в целом.