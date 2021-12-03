Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
Ростов
12
Футбол. Зарубежный
22:30
Унион Б
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Алавес
Футбол. Премьер-лига
4.12
Крылья Советов
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
4.12
Вест Хэм Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
4.12
Севилья
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
30«Спартак» снова побеждает «Наполи». На этот раз в Москве
20:12 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер умер из-за бурного празднования гола на 93-й минуте

Несчастный случай произошел в египетском футболе. Виной всему — единственный и победный гол, который был забит под самый занавес встречи на 93-й минуте, сообщает sportkp.ru.

Наверх
Источник: instagram.com/almagdsportsclub

Отмечается, что тренер команды «Аль-Мадж» Адхам Эль-Селхадар слишком эмоционально отреагировал на успех своих подопечных. Во время всеобщего ликования у него случился сердечный приступ.

Наставник команды, выступающей во втором по рангу дивизионе чемпионата Египта, потерял сознание у кромки поля. Врачи сразу же принялись оказывать ему помощь, а затем уложили в машину скорой помощи и повезли в больницу. Во время поездки Эль-Селхадар умер в автомобиле.

В клубе «Аль-Мадж» объявлен шестидневный траур.

Во время загрузки произошла ошибка.
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь