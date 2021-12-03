Тренер умер из-за бурного празднования гола на 93-й минуте
Несчастный случай произошел в египетском футболе. Виной всему — единственный и победный гол, который был забит под самый занавес встречи на 93-й минуте, сообщает sportkp.ru.
Несчастный случай произошел в египетском футболе. Виной всему — единственный и победный гол, который был забит под самый занавес встречи на 93-й минуте, сообщает sportkp.ru.
Отмечается, что тренер команды «Аль-Мадж» Адхам Эль-Селхадар слишком эмоционально отреагировал на успех своих подопечных. Во время всеобщего ликования у него случился сердечный приступ.
Наставник команды, выступающей во втором по рангу дивизионе чемпионата Египта, потерял сознание у кромки поля. Врачи сразу же принялись оказывать ему помощь, а затем уложили в машину скорой помощи и повезли в больницу. Во время поездки Эль-Селхадар умер в автомобиле.
В клубе «Аль-Мадж» объявлен шестидневный траур.