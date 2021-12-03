Тренер умер из-за бурного празднования гола на 93-й минуте

Отмечается, что тренер команды «Аль-Мадж» Адхам Эль-Селхадар слишком эмоционально отреагировал на успех своих подопечных. Во время всеобщего ликования у него случился сердечный приступ.

Наставник команды, выступающей во втором по рангу дивизионе чемпионата Египта, потерял сознание у кромки поля. Врачи сразу же принялись оказывать ему помощь, а затем уложили в машину скорой помощи и повезли в больницу. Во время поездки Эль-Селхадар умер в автомобиле.