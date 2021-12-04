Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
ЦСКА
00
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
16:00
Севилья
Вильярреал
Футбол. Премьер-лига
17:00
Спартак
Ахмат
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Салернитана
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Бетис
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Брест
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Интер
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Уотфорд
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Труа
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Реал
Все события
Фоторепортажи
8«Челси» против «Ман Юнайтед»: классика АПЛ
15Автогол Кудряшова, жуткий ливень и поражение в Сплите
14:20 (мск), источник: Sports.Ru

Анхель Ди Мария: Месси должен был получить все «Золотые мячи», если их дают лучшему в мире, а не только 7

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался о форварде Лионеле Месси.

ПСЖ
АргентинаЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Я был очень близок к переходу в “Барселону”. Если бы я и пошел туда, то только для того, чтобы поиграть с Месси. Когда он ушел [в “ПСЖ”], я был счастлив. Играть с ним — моя мечта, это нечто уникальное. Этот парень сумасшедший. Семь “Золотых мячей” — сумасшествие. Это половина его карьеры. И все остальные полученные другими “Золотые мячи” — раз уж они вручаются лучшему в мире — должны были отдать Месси. Все приходит к нему естественно. Месси выиграл “Золотой мяч”, потому что он лучший в мире», — сказал Ди Мария в интервью TNT Sports.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь