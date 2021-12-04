Анхель Ди Мария: Месси должен был получить все «Золотые мячи», если их дают лучшему в мире, а не только 7

«Я был очень близок к переходу в “Барселону”. Если бы я и пошел туда, то только для того, чтобы поиграть с Месси. Когда он ушел [в “ПСЖ”], я был счастлив. Играть с ним — моя мечта, это нечто уникальное. Этот парень сумасшедший. Семь “Золотых мячей” — сумасшествие. Это половина его карьеры. И все остальные полученные другими “Золотые мячи” — раз уж они вручаются лучшему в мире — должны были отдать Месси. Все приходит к нему естественно. Месси выиграл “Золотой мяч”, потому что он лучший в мире», — сказал Ди Мария в интервью TNT Sports.