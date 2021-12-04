«Вест Хэм» нанес «Челси» первое поражение с сентября
«Вест Хэм» вырвал победу в домашнем матче 15-го тура АПЛ против «Челси». Встреча, состоявшаяся 4 декабря в Лондоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу «молотобойцев».
«Вест Хэм» вырвал победу в домашнем матче 15-го тура АПЛ против «Челси». Встреча, состоявшаяся 4 декабря в Лондоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу «молотобойцев».
Гости открыли счет на 28-й минуте, когда отличился Тьяго Силва. На 40-й минуте «Вест Хэм» отыгрался — Мануэль Лансини реализовал пенальти. Мейсон Маунт вновь вывел «Челси» вперед перед самым перерывом. На 56-й минуте счет опять стал равным, забил Джаррод Боуэн. Победу «Вест Хэму» принес гол Артура Масуаку на 87-й минуте.
Для «Челси» первое поражение с сентября: 29 сентября команда Томаса Тухеля проигрывала «Ювентусу» в Лиге чемпионов, а за 4 дня до этого — «Манчестер Сити» в АПЛ.
«Челси» с 33 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, на 1 очко опережая «Ман Сити» и на 2 — «Ливерпуль», но те свои матчи 15-го тура пока не сыграли. У «Вест Хэма» 27 очков и 4-я позиция.