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19:00 (мск), источник: Sport24

«Вест Хэм» нанес «Челси» первое поражение с сентября

«Вест Хэм» вырвал победу в домашнем матче 15-го тура АПЛ против «Челси». Встреча, состоявшаяся 4 декабря в Лондоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу «молотобойцев».

Вест Хэм Юнайтед
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Гости открыли счет на 28-й минуте, когда отличился Тьяго Силва. На 40-й минуте «Вест Хэм» отыгрался — Мануэль Лансини реализовал пенальти. Мейсон Маунт вновь вывел «Челси» вперед перед самым перерывом. На 56-й минуте счет опять стал равным, забил Джаррод Боуэн. Победу «Вест Хэму» принес гол Артура Масуаку на 87-й минуте.

Для «Челси» первое поражение с сентября: 29 сентября команда Томаса Тухеля проигрывала «Ювентусу» в Лиге чемпионов, а за 4 дня до этого — «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Челси» с 33 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, на 1 очко опережая «Ман Сити» и на 2 — «Ливерпуль», но те свои матчи 15-го тура пока не сыграли. У «Вест Хэма» 27 очков и 4-я позиция.

Вест Хэм Юнайтед
3:2
Первый тайм: 1:2
Челси
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