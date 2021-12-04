«Вест Хэм» нанес «Челси» первое поражение с сентября

Гости открыли счет на 28-й минуте, когда отличился Тьяго Силва. На 40-й минуте «Вест Хэм» отыгрался — Мануэль Лансини реализовал пенальти. Мейсон Маунт вновь вывел «Челси» вперед перед самым перерывом. На 56-й минуте счет опять стал равным, забил Джаррод Боуэн. Победу «Вест Хэму» принес гол Артура Масуаку на 87-й минуте.

Для «Челси» первое поражение с сентября: 29 сентября команда Томаса Тухеля проигрывала «Ювентусу» в Лиге чемпионов, а за 4 дня до этого — «Манчестер Сити» в АПЛ.