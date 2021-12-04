Бушма, Сарока, Савицкий... Сборная разочарований чемпионата Беларуси-2021

Владимир Бушма («Торпедо» БелАЗ)

Игры: 27

«Сухие» матчи: 7

38-летний голкипер после непростого прошлого сезона отвоевал место в стартовом составе «автозаводцев». Тем не менее нынешний чемпионат в актив Бушма занесет едва ли — 39 пропущенных мячей в 27 матчах и итоговое восьмое место команды. Впрочем, футболист получил приглашение на сентябрьские матчи сборной Беларуси. Его голкипер отверг. «Он отказался по личным мотивам… Не буду врать — мы долго этого ждали, но не при таких обстоятельствах», — рассказывала в инстаграм-аккаунте супруга Владимира Александра Бушма.

Никола Антич («Шахтер»)

Игры: 16

«Гол+пас»: 2+2

Один из лучших защитников сезона-2020 в нынешнем году был далек от своей идеальной формы. «Многие думали, что уйду из “Шахтера” после прошлого сезона, были предложения. Был вариант перебраться в турецкий клуб, но отказался. У меня еще два года контракта в Солигорске. Здесь подобралась очень хорошая команда», — говорил легионер весной. Возможно, зря «Шахтер» не стал продавать футболиста. Стоимость Антича за год наверняка понизилась.

Борис Копитович (БАТЭ)

Игры: 7

«Гол+пас»: 0+0

27-летний центральный защитник переезжал в Борисов в качестве игрока национальной сборной Черногории. Однако заиграть в БАТЭ так и не получилось. В нынешнем сезоне Копитович редко выходил на поле, а когда получал шанс — выглядел не всегда убедительно. В итоге проиграл конкуренцию опытному Павлу Рыбаку, перестал вызываться в сборную и был отпущен на вольные хлеба. В августе Копитович перебрался в «Войводину», за которую сыграл уже в восьми матчах.

Алексей Гаврилович («Неман»)

Игры: 5

«Гол+пас»: 0+0

Защитник в этом сезоне доиграл лишь до конца весны. За это короткое время Гаврилович успел прослыть грубым футболистом. За пять матчей он получил пять желтых и две красных карточки. После расторжения контракта с «Неманом» Гаврилович перебрался в Россию. Там он выступает за «Чайку», которой руководит экс-тренер «Шахтера» Сергей Ташуев.

Алексей Риос («Динамо» Мн)

Игры: 2

«Гол+пас»: 0+0

В завершившемся сезоне всего 34 минуты в высшей лиге провел 34-летний защитник. Зимой Леонид Кучук перевел экс-чемпиона Беларуси в дубль команды, где Риос исправно тренировался. Лишь в конце сезона новый тренер «бело-голубых» Артем Челядинский вернул футболиста в основной состав…

Игорь Стасевич («Шахтер»)

Игры: 22

«Гол+пас»: 2+4

Не получился сезон и у одного из лучших футболистов Беларуси в истории чемпионата Беларуси. Свой первый результативный балл Стасевич набрал только в 13-м туре. Следующий пришлось ждать аж до осени. В итоге еще «1+3» по системе «гол+пас» экс-капитан БАТЭ сумел набрать при Алексее Баге. «Было состояние непривычное для меня, потому что очень много игр не получалось забить. Наверное, все-таки сказался переход в новый коллектив, в новую команду — и нужно было какое-то время», — искал причины непривычно низкой результативности полузащитник «Шахтера».

Павел Савицкий («Рух»)

Игры: 26

«Гол+пас»: 4+5

27-летний атакующий полузащитник впервые за десять сезонов забил менее пяти мячей. 27-летнему футболисту вновь не удалось реализовать свой потенциал. Получится ли в будущем? «Если бы Паша всегда играл так, как с греческим “Атромитосом” в 18 году, то он бы забивал больше 20 мячей в каждом чемпионате. В той игре он показал, что при определенных обстоятельствах и желании, на поле он может делать все», — считает Николай Януш.

Валон Ахмеди («Шахтер»)

Игры: 23

«Гол+пас»: 3+7

Албанский хавбек, выступавший до переезда в Беларусь в Северной Македонии за «Шкендию», провел не лучший сезон. Футболисту далеко не всегда удавалось находить общий язык с партнерами. Тем не менее футболист пока не жалеет о переходе в «Шахтер»: «То, что увидел в Солигорске, меня реально впечатлило. Инфраструктура и организация — на высочайшем уровне. У игроков есть все, что нужно. Можно не думать ни о чем, кроме как о футболе — выходи, работай, тренируйся и достигай результата. Белорусская лига — самая сильная из тех, где я играл».

Матеус Монтейро («Торпедо»-БелАЗ)

Игры: 9

«Гол+пас»: 1+0

Не оправдал ожиданий и 21-летний полузащитник из Бразилии, имеющий за спиной неприятный бэкграунд. В интернете появилось видео, в котором футболист рассказывал, как накачал девушку наркотиками и потом изнасиловал ее на вечеринке. Через сутки «Интернасьонал» расторг контракт с игроком, который спустя три месяца перешел в «Торпедо». В Жодино Монтейро не провел ни одного полного матча.

Антон Сарока (БАТЭ/ «Неман»)

Игры: 0/7

«Гол+пас»: 0+0

Антон Сарока, перебравшийся летом из Борисова в Гродно, не сумел реанимировать карьеру. Нападающий до сих пор редкий гость на футбольных полях. Всего в сезоне-2021 Сарока провел на газоне чуть более 130 минут. Хотя в межсезонье форвард становился лучшим бомбардиром БАТЭ — на его счету четыре гола.

Роман Дебелко («Шахтер»)

Игры: 8

«Гол+пас»: 2+0